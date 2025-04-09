港島香格里拉龍蝦吧聯乘台北酒吧To Infinity and Beyond 期間限定宇宙級別品味調酒科學

4月10日，台北廣受歡迎的太空艙主題酒吧To Infinity and Beyond將接管港島香格里龍蝦吧，由曾奪2021 World Class台灣調酒冠軍的創辦人張哲瑋 (Mars Chang)，以客席調酒師身分降臨龍蝦吧，結合精緻材料及創新的調酒手法，炮製出大膽新穎的雞尾酒系列！ To Infinity and Beyond於2023及2024年連續兩年上榜亞洲50大酒吧並分別位列52及61位，是雞尾酒愛好者的天堂。每款雞尾酒定價港幣158元（加一服務費），每杯都蘊含宇宙級別的味覺層次，讓您的味蕾踏上史無前例的獨特歷險，更充滿張哲瑋專屬的個人特色和創新手法，帶您探索由他親手調製的“實驗品”。

龍蝦吧｜台北 To Infinity and Beyond 特選雞尾酒 lim f( ∞ long) 烏龍極值─口感清新的湯力水、細膩迷人的福爾摩沙烏龍茶、個性鮮明的伏特加，再加上米釀和百香果的誘人組合，帶來最極致的味覺體驗。

LOVE ≈ BREAD 愛約等於麵包─糅合西柚迷迭香湯力水、香蕉、洛神花和Havana Club 7年冧酒的極致特調，伴以窩心的印度香料曲奇和濃郁香甜的意大利軟芝士，令這杯酒富有立體的口感和層次。

lim f(BL ∞ DY) 血紅蛋白無限值─這款大膽的雞尾酒結合澄清蕃茄和紅蘿蔔汁、順滑的伏特加、一抹驚人的山葵、士多啤梨果泥、Tabasco辣椒酱和鹹香的西班牙生火腿（jamón），打造出一試難忘的雞尾酒。

(EARTH)²⁰²⁵ 地球公元貳零貮五─這是一款清新怡人的雞尾酒，混合清爽的湯力水和番石榴，再綴以秘魯聖木（palo santo）、玫瑰天竺葵及茶樹的香氣，然後添一抹紅胡椒，口感清爽透涼。 港島香格里拉龍蝦吧 香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店6樓 2820 8560 網頁