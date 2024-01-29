港式唐餅｜本地新唐餅品牌「老餅新年青 」6款手工鮑魚酥$108/8件起

近年不少年輕人都喜歡在香港發堀傳統滋味，品嚐老派美食，而港式唐餅正正是其中最易入口的好味道。本地全新唐餅品牌「老餅新年青 Baker Generation」近日正式開業，主打一共 6 款口味的頭炮產品「新派手工鮑魚酥」，重點推介口味包括經典南乳、芝蝦辣辣、榛子呵力及抹茶柚子等等，店舖重新研發港式餅食，加入西式食材及烘焙技術，將傳統鮑魚酥升級！

港式唐餅新滋味 6款新派手工鮑魚酥

本地全新唐餅品牌「老餅新年青 Baker Generation」由一班年青烘焙團隊所組成，傳承老師父的手藝，再結合創意思維大膽研發及不斷試驗，推出6款新派手工鮑魚酥。品牌暫時有6款口味手工鮑魚酥，包括 2 款咸味及 4 款甜味，均以８件裝發售，價錢由$108/8件起。必試經典南乳口味($108/8件)，選用頂級南乳即江南腐乳，味道比一般腐乳濃厚鮮甜，紅麴及紹興酒天然發酵豆乳，令南乳帶紅色，比舊式鮑魚酥更酥香鮮味。而芝蝦辣辣口味($138/8件)，口味創新，將巴馬臣芝士配搭蝦米辣椒醬，吃起來鹹香過癮。甜味鮑魚酥亦有驚喜，榛子呵力口味($138/8件)以香濃榛子醬加上呵力(好立克)作為餡皮，充滿麥芽香及濃郁榛子，表面放上原粒榛子作裝飾，賣相精緻，呵力味道盡顯港式飲食風情。