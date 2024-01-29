熱門搜尋:
美斯訪香港 農曆新年2024 垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-01-29 12:36:15

港式唐餅｜本地新唐餅品牌「老餅新年青 」6款手工鮑魚酥$108/8件起

分享：
港式唐餅｜本地新唐餅品牌「老餅新年青 」6款手工鮑魚酥$108/8件起 芝蝦辣辣口味鹹香過癮

港式唐餅｜本地新唐餅品牌「老餅新年青 」6款手工鮑魚酥$108/8件起 芝蝦辣辣口味鹹香過癮

近年不少年輕人都喜歡在香港發堀傳統滋味，品嚐老派美食，而港式唐餅正正是其中最易入口的好味道。本地全新唐餅品牌「老餅新年青 Baker Generation」近日正式開業，主打一共 6 款口味的頭炮產品「新派手工鮑魚酥」，重點推介口味包括經典南乳、芝蝦辣辣、榛子呵力及抹茶柚子等等，店舖重新研發港式餅食，加入西式食材及烘焙技術，將傳統鮑魚酥升級！

老餅新年青網站

港式唐餅新滋味 6款新派手工鮑魚酥

本地全新唐餅品牌「老餅新年青 Baker Generation」由一班年青烘焙團隊所組成，傳承老師父的手藝，再結合創意思維大膽研發及不斷試驗，推出6款新派手工鮑魚酥。品牌暫時有6款口味手工鮑魚酥，包括 2 款咸味及 4 款甜味，均以８件裝發售，價錢由$108/8件起。必試經典南乳口味($108/8件)，選用頂級南乳即江南腐乳，味道比一般腐乳濃厚鮮甜，紅麴及紹興酒天然發酵豆乳，令南乳帶紅色，比舊式鮑魚酥更酥香鮮味。而芝蝦辣辣口味($138/8件)，口味創新，將巴馬臣芝士配搭蝦米辣椒醬，吃起來鹹香過癮。甜味鮑魚酥亦有驚喜，榛子呵力口味($138/8件)以香濃榛子醬加上呵力(好立克)作為餡皮，充滿麥芽香及濃郁榛子，表面放上原粒榛子作裝飾，賣相精緻，呵力味道盡顯港式飲食風情。

如果想一口氣試勻6款口味，鮑魚酥於網店以一盒 8 件形式發售。率先推介有「老餅新鮑魚酥全盒（$158/ 8 件）」，全盒包羅 6 款口味，包括經典南乳(2 件)、芝蝦辣辣 (2 件) 、可可檸檬(1 件) 、伯爵杏脯 (1 件) 、榛子呵力 (1 件)及抹茶柚子 (1 件)。另外，品牌亦提供３款指定組合配搭禮盒（8 件裝），為食客帶來雙重滋味。組合配搭包括「經典南乳＋芝蝦辣辣（$148/各 4 件）」、「榛子呵力 ＋抹茶柚子（$158/各 4 件）」及「可可檸檬 + 伯爵杏脯（$158/各 4 件）」。現凡到網店購買滿港幣$350，客人即可享免順豐運費。

Ad Block
Klook.com
港式唐餅 老餅新年青 鮑魚酥
Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
相關新聞
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受