港式奶茶茶飲店「Silk絲茶」開幕 10月1、3日每天派發100杯指定皇牌飲品

以香港傳統工藝特色飲品「港式絲襪奶茶」為靈感的「Silk絲茶」，揉合香港傳統文化及工藝與台式茶飲文化，讓年輕人可以在茶餐廳以外的地方都能品嘗傳統香港絲襪奶茶，現在已經開幕！「Silk絲茶」特意創作出一系列混合斯里蘭卡紅茶與本地薑黑白淡奶，配以台灣直送及多款自家製的茶飲配料，每日早上以人手沖調茶，成就口感絲滑與富有新穎色彩的皇牌港式茶飲，隨時隨地感受香港與台灣的文化精萃匯合，將這份茶飲文化傳承下去。
港式奶茶茶飲店「Silk絲茶」開幕│ 主打三重港茶皇 黑鑽絲茶皇
「Silk絲茶」致力推動本地茶飲文化，當中必試皇牌飲品中包括主打港式絲襪奶茶作茶底的「三重港茶皇」、滿滿口感的「黑鑽絲茶皇」，以及由多款水果特製而成的「星空果茶皇」，三款皇牌各有特色，均選用了多款上乘材料，包括茶葉、黑糖珍珠、芝士奶蓋及仙草等，大部份均由外地直送，保證帶來最地道的滋味。
港式奶茶茶飲店「Silk絲茶」開幕│鹹香濃郁芝霧奶蓋系列 30分鐘無限任添
「Silk絲茶」另一招牌的醇香芝霧奶蓋系列，選用紐西蘭的忌廉芝士及忌廉製作，並加入喜馬拉雅山玫瑰鹽調味，質感輕盈卻不失濃稠口感，奶香味份外濃郁，更顯滋味！包括芝霧奶蓋可可、芝霧奶蓋木瓜及芝霧奶蓋蜜桃茶等，只要在Silk購買含芝士奶蓋的飲品，即可於30分鐘內免費無限添加；另有選用明治4.3牛乳的「鮮乳系列」、選用台灣產地直送的配料，的「絲茶系列」、配搭不同時令水果及台灣直送配料的 「果茶系列」及選用外地直送的上等茶葉的「醇茶系列」。
港式奶茶茶飲店「Silk絲茶」開幕│每天派發100杯指定皇牌飲品試飲裝
為慶祝「Silk絲茶」全新開張，於10月1日及3日分別兩日每天派發100杯指定皇牌飲品試飲裝，與一眾市民慶賀，希望更多人能感受這份本土傳統文化及台灣茶飲文化精萃匯合。
日期：2022年10月1日及3日
換領時間：10月1日2pm – 3pm ／10月3日1pm – 2pm
換領方法：於指定時間內到店鋪關注Silk的 Instagram 帳號即可換領，每日100杯，數量有限，派完即止。
中環威靈頓街98號翡翠中心地下D舖│11am–10:30pm (星期一至星期日)│ 6015 2728 (WhatsApp)│https://www.thesilktea.com