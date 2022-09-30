港式奶茶茶飲店「Silk絲茶」開幕 10月1、3日每天派發100杯指定皇牌飲品

以香港傳統工藝特色飲品「港式絲襪奶茶」為靈感的「Silk絲茶」，揉合香港傳統文化及工藝與台式茶飲文化，讓年輕人可以在茶餐廳以外的地方都能品嘗傳統香港絲襪奶茶，現在已經開幕！「Silk絲茶」特意創作出一系列混合斯里蘭卡紅茶與本地薑黑白淡奶，配以台灣直送及多款自家製的茶飲配料，每日早上以人手沖調茶，成就口感絲滑與富有新穎色彩的皇牌港式茶飲，隨時隨地感受香港與台灣的文化精萃匯合，將這份茶飲文化傳承下去。

港式奶茶茶飲店「 Silk 絲茶」開幕│ 主打三重港茶皇 黑鑽絲茶皇

「Silk絲茶」致力推動本地茶飲文化，當中必試皇牌飲品中包括主打港式絲襪奶茶作茶底的「三重港茶皇」、滿滿口感的「黑鑽絲茶皇」，以及由多款水果特製而成的「星空果茶皇」，三款皇牌各有特色，均選用了多款上乘材料，包括茶葉、黑糖珍珠、芝士奶蓋及仙草等，大部份均由外地直送，保證帶來最地道的滋味。