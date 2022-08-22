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2022-08-22 15:58:15

港式招牌結合回收牛仔拼布 中學生奪時裝設計比賽MY STAGE冠軍

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港式招牌結合回收牛仔拼布 中學生奪時裝設計比賽MY STAGE冠軍

港式招牌結合回收牛仔拼布 中學生奪時裝設計比賽MY STAGE冠軍

由中港新世代協進會主辦，獲中原地產代理有限公司全力贊助，good morning CLASS協辦的「MY STAGE–Inter‐School Fashion Design Competition 2021 ‐ 2022」，日前於九龍荔枝角D2 Place One The Space舉行頒獎典禮暨服裝秀作品展覽。

今屆比賽以「邁向銀禧 ‐ MY ERA F/W 2022 COLLECTION」作主題，邀請全港中學生設計同一系列，兩套包含「可持續發展」概念的秋冬服裝，期望學生在發揮創意的同時，亦不忘慶祝香港回歸祖國的銀禧紀念，今次比賽共吸引96間中學、逾500份作品參賽。

最後十強入圍設計師(中學生)與身穿成品的模特兒大合照。

最後十強入圍設計師(中學生)與身穿成品的模特兒大合照。

今屆比賽評審劃分兩階段進行：首階段將根據參賽者的平面設計圖及概念從中挑選40份入圍作品，獲最高票數的10份進入最後十強，透過「製衣業訓練局」專業服裝製作團隊互動交流及協助，親身參與製作部份簡單工序，透過一針一線最後將設計圖製作為成品。冠軍的伍穎琳(保祿六世書院)以回收得來的牛仔拼布，結合印有維港景色的布料，成功脫穎而出。

保祿六世書院的伍穎琳獲得冠軍，她的設計以英倫風格仔布、牛仔布，以及具香港特色的霓虹燈圖案布料，寓意香港中西合璧的文化。服裝亦使用具有中華文化特色的元素，包括中式盤扣、水墨畫及紅色布料等。牛仔外套及長裙腰帶以白色拼布拼出阿拉伯數字「25」，寓意香港回歸25周年，設計低調中顯出不平凡。 保良局蔡繼有學校的楊敏羚獲亞軍及切合主題大獎，設計靈感來源於人工智能和霓虹燈。系列融合「過去」和「未來」，有別於一般的冬季夾棉外套，服裝的剪裁採用充滿未來時代感，再配上充滿香港特色的18區標誌、色彩繽紛的麻雀繡花和手繪陶瓷花紋，突顯香港高速發展的同時，也不忘保留傳統工藝特色的重要性。 季軍的盧綺琪(香島中學)，作品以「獅子山下」的概念作延伸。採用黑、白及紅，紅色為中港代表，黑白兩色則代表資本主義和社會主義制度。披風分別印有公獅和母獅圖案，予人一種備受守護的感覺。外套上印有回歸時的交接地點—香港會議展覽中心以及代表生日的「壽」字中式花紋；背面則用上鈕扣拼成「東鐵綫」和「屯馬綫」，象徵香港回歸以來的蓬勃發展。 比賽新增設最突出表現大獎，兩組得獎學生分別來自香港扶幼會許仲繩紀念學校的卓其樂(左三)、李邵文(左二)及來自華英中學的鍾昊行(右三)。

主辦機構及全力贊助機構亦即場宣布第五屆「MY STAGE –Inter‐School Fashion Design Competition 2022 ‐ 2023」的主題為「瑰麗海洋共同推動可持續發展」，希望在推動時裝業界的發展同時亦可繼續為可持續發展時裝出一分力。

第五屆「MY STAGE」的主題為「瑰麗海洋 ‐ 共同推動可持續發展」。

第五屆「MY STAGE」的主題為「瑰麗海洋 ‐ 共同推動可持續發展」。

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