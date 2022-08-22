港式招牌結合回收牛仔拼布 中學生奪時裝設計比賽MY STAGE冠軍

由中港新世代協進會主辦，獲中原地產代理有限公司全力贊助，good morning CLASS協辦的「MY STAGE–Inter‐School Fashion Design Competition 2021 ‐ 2022」，日前於九龍荔枝角D2 Place One The Space舉行頒獎典禮暨服裝秀作品展覽。 今屆比賽以「邁向銀禧 ‐ MY ERA F/W 2022 COLLECTION」作主題，邀請全港中學生設計同一系列，兩套包含「可持續發展」概念的秋冬服裝，期望學生在發揮創意的同時，亦不忘慶祝香港回歸祖國的銀禧紀念，今次比賽共吸引96間中學、逾500份作品參賽。

今屆比賽評審劃分兩階段進行：首階段將根據參賽者的平面設計圖及概念從中挑選40份入圍作品，獲最高票數的10份進入最後十強，透過「製衣業訓練局」專業服裝製作團隊互動交流及協助，親身參與製作部份簡單工序，透過一針一線最後將設計圖製作為成品。冠軍的伍穎琳(保祿六世書院)以回收得來的牛仔拼布，結合印有維港景色的布料，成功脫穎而出。