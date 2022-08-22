港式招牌結合回收牛仔拼布 中學生奪時裝設計比賽MY STAGE冠軍

由中港新世代協進會主辦，獲中原地產代理有限公司全力贊助，good morning CLASS協辦的「MY STAGE–Inter‐School Fashion Design Competition 2021 ‐ 2022」，日前於九龍荔枝角D2 Place One The Space舉行頒獎典禮暨服裝秀作品展覽。
今屆比賽以「邁向銀禧 ‐ MY ERA F/W 2022 COLLECTION」作主題，邀請全港中學生設計同一系列，兩套包含「可持續發展」概念的秋冬服裝，期望學生在發揮創意的同時，亦不忘慶祝香港回歸祖國的銀禧紀念，今次比賽共吸引96間中學、逾500份作品參賽。
今屆比賽評審劃分兩階段進行：首階段將根據參賽者的平面設計圖及概念從中挑選40份入圍作品，獲最高票數的10份進入最後十強，透過「製衣業訓練局」專業服裝製作團隊互動交流及協助，親身參與製作部份簡單工序，透過一針一線最後將設計圖製作為成品。冠軍的伍穎琳(保祿六世書院)以回收得來的牛仔拼布，結合印有維港景色的布料，成功脫穎而出。
主辦機構及全力贊助機構亦即場宣布第五屆「MY STAGE –Inter‐School Fashion Design Competition 2022 ‐ 2023」的主題為「瑰麗海洋 ‐ 共同推動可持續發展」，希望在推動時裝業界的發展同時亦可繼續為可持續發展時裝出一分力。