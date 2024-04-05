英超球會曼聯將在4月7日主場迎利物浦，這場「雙紅會」關注度十足，卻引起一場「公關災難」。港式紅魔（REDDEVILSHK）將舉辦睇波活動，卻被「80s catering 手作廚房」披露只提出以IG post tag作回報，在市道不景氣下被80s catering 手作廚房拒絕，引起網民討論。

雙紅會睇波 會員價$90

以「將港式文化注入紅魔，為球迷打造的香港曼聯足球社群」作自我介紹的港式紅魔（REDDEVILSHK），IG Followers達3.4萬。突然成為網民熱話的原因是被80s catering 手作廚房上載一張港式紅魔的內容，內文提到「今個星期日會舉辦英超曼聯對利物浦紅紅會睇波活動，想問下你哋會唔會有興趣贊助我哋小食飲品嗎？會出post tag翻鳴謝翻你哋!謝謝你!」

有指該活動是4月7日晚上10時30分，曼聯主場迎利物浦的「雙紅會」。根據港式紅魔IG，活動費用$99元（會員價$90），除了享受65吋大電視睇波外亦有串燒到會、紙包飯品及支裝水供應，如活動上限70人都以會員價參與，港式紅魔這曼聯球迷組織將收到$6,300。

▼網民反應▼