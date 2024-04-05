英超球會曼聯將在4月7日主場迎利物浦，這場「雙紅會」關注度十足，卻引起一場「公關災難」。港式紅魔（REDDEVILSHK）將舉辦睇波活動，卻被「80s catering 手作廚房」披露只提出以IG post tag作回報，在市道不景氣下被80s catering 手作廚房拒絕，引起網民討論。
雙紅會睇波 會員價$90
以「將港式文化注入紅魔，為球迷打造的香港曼聯足球社群」作自我介紹的港式紅魔（REDDEVILSHK），IG Followers達3.4萬。突然成為網民熱話的原因是被80s catering 手作廚房上載一張港式紅魔的內容，內文提到「今個星期日會舉辦英超曼聯對利物浦紅紅會睇波活動，想問下你哋會唔會有興趣贊助我哋小食飲品嗎？會出post tag翻鳴謝翻你哋!謝謝你!」
有指該活動是4月7日晚上10時30分，曼聯主場迎利物浦的「雙紅會」。根據港式紅魔IG，活動費用$99元（會員價$90），除了享受65吋大電視睇波外亦有串燒到會、紙包飯品及支裝水供應，如活動上限70人都以會員價參與，港式紅魔這曼聯球迷組織將收到$6,300。
▼網民反應▼
港式紅魔︰不明白被公審及當成「乞兒」
有連登網民表示「點解唔EMAIL拉舒福特，佢大把野食比你」，亦有網民質疑︰「點解唔叫李克勤會長贊助」不過亦有不少曼聯球迷力撐港式紅魔，稱「找贊助好平常， 收90蚊睇場波都唔貴」、「大把event要入場費都有sponsor 㗎啦」。根據最新IG資料，該活動獲長沙灣的串皇小食贊助。
昨晚（4月4日）港式紅魔出Post承認「又一次公關災難」，版主指不明白被公審及當成「乞兒」、甚至映衰曼聯及曼聯球迷的原因。他表示尋求食物贊助是常態，而最後合作的公司亦非免費提供小食，而是有折扣優惠。如再有一次機會的話，該港式紅魔版主指自己會繼續爭取，但承認內容打得不夠仔細，及會想辦法令對方得到更多回報。