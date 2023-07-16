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2023-07-16 16:56:53

港日聯乘︱MO x Noritake插畫精品展 躺著慢活設計啟迪《造星V》Owen

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Owen鍾愛日本插畫師NORITAKE筆下的男孩插畫。

《全民造星V》十強止步的Owen，唱得跳得，一直表現亮眼深受評判喜愛，前途無可限量。完成比賽後的Owen，近日出席本地設計品牌MO，與超人氣日本插畫師NORITAKE首度合作的限定精品店發布會，大讚雙方合作的單品，令他重新思考生活。

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習慣laid back 享受《造星V》過程多個賽果

MO銅鑼灣分店MaskOn Ga//ery，由即日起至8月31日期間，即日起至8月31日期間，展出MO x Noritake精品，及其他聯乘產品。Owen初次參觀限定店，欣賞一系列聯乘新品後，他說：「喜歡今次聯乘概念，自小在美國加州長大的我，成長環境較為laid back，與Noritake想表達的意念相似，就如今次參加造星比賽，我亦專注於過程中所得到的一切大於結果，感激參選為我所帶來的回憶和成長，所以我很快便收拾好心情，準備迎接未來更多挑戰。」

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閑來無事躺著感受放空

眾多展品中，Owen尤其鍾愛當中的男孩插畫，他更首推此系列中的首辦figure：「我覺得這個男孩很像我，包括他的神情動作，特別是這套首辦figure，放空躺下的造型，平日閑來無事我亦會這樣在家躺著。」展場眾多產品，看得Owen目不暇給，購物慾大增：「『出行系』和『家用系』正好適合我未來會香港和美國兩邊走的計劃，在香港有『家用系』陪伴着我，而『出行系』就能陪伴我到美國。」除了銅鑼灣時代廣場店，MO x Noritake的產品，亦會進駐駐APITA太古城店及kkplus朗豪坊店，方便市民參觀。

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雖然《全民造星V》十強止步，但Owen出色的表演，收穫大批支持者。

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MO x Noritake限定店詳情：

日期：即日起至8月31日

地址：銅鑼灣時代廣場2樓B232店MaskOn Ga//ery

票價：免費入場

查詢：the-mo.shop

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