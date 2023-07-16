港日聯乘︱MO x Noritake插畫精品展 躺著慢活設計啟迪《造星V》Owen

MO銅鑼灣分店MaskOn Ga//ery，由即日起至8月31日期間，即日起至8月31日期間，展出MO x Noritake精品，及其他聯乘產品。Owen初次參觀限定店，欣賞一系列聯乘新品後，他說：「好喜歡今次聯乘概念，自小在美國加州長大的我，成長環境較為laid back，與Noritake想表達的意念相似，就如今次參加造星比賽，我亦專注於過程中所得到的一切大於結果，感激參選為我所帶來的回憶和成長，所以我很快便收拾好心情，準備迎接未來更多挑戰。」

閑來無事躺著感受放空

眾多展品中，Owen尤其鍾愛當中的男孩插畫，他更首推此系列中的首辦figure：「我覺得這個男孩很像我，包括他的神情動作，特別是這套首辦figure，放空躺下的造型，平日閑來無事我亦會這樣在家躺著。」展場眾多產品，看得Owen目不暇給，購物慾大增：「『出行系』和『家用系』正好適合我未來會香港和美國兩邊走的計劃，在香港有『家用系』陪伴着我，而『出行系』就能陪伴我到美國。」除了銅鑼灣時代廣場店，MO x Noritake的產品，亦會進駐駐APITA太古城店及kkplus朗豪坊店，方便市民參觀。