港樂上演Antonín Dvořák《水仙女》Manfred Honeck指揮 Camille Thomas演奏大提琴

來自奧地利指揮家漢力克，將帶領港樂一眾精英音樂家，演出浪漫時期作曲家德伏扎克的作品，以及首次在香港演出塞伊(Fazıl SAY)的大提琴協奏曲《永不放棄》(Never Give Up )。 音樂會以《水仙女》幻想曲開展，這首作品改編自德伏扎克第九套歌劇《水仙女》，並由漢力克與艾廬合作改編。

捷克作曲家德伏扎克(Antonín Dvořák)的第九套歌劇作品《水仙女》(Rusalka Fantasy)，以旋律夢幻見稱，極適合大型管弦樂隊演奏。香港交響樂團(港樂)客席指揮家漢力克(Manfred Honeck)，將聯同港樂首席小提琴王敬、首席大提琴鮑力卓(Richard Bamping)，以及國際知名大提琴家湯瑪斯(Camille Thomas)，德伏扎克的巨作《第八交響曲》。

香港首演大提琴協奏曲《 Never Give Up 》

港樂今次演奏的《水仙女》版本，充分把歌劇的戲劇效果呈現於觀衆眼前，包括歌劇中著名詠嘆調「月亮頌」。 接著則送上大提琴協奏曲《永不放棄》的香港首演。作曲家Fazıl SAY表示，「作品表達的是對自由與和平的渴望，以回應歐洲與土耳其的恐怖襲擊。」這首協奏曲將由獲獎無數的法國/比利時大提琴新星湯瑪斯演出，亦是作曲家特別為她而寫，由她於2018年4月在為此曲巴黎進行世界首演。

音樂會以德伏扎克輕巧活潑的《第八交響曲作結》(Symphony no. 8)。作品創作於1889年，旋律呈現作曲家的愉悅心情，和對大自然的敬畏。這首作品充滿活力，其中更融入波希米亞民樂之聲，盡顯《第八交響曲作結》對捷克與斯拉夫民族音樂的熱愛與追求。