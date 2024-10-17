熱門搜尋:
施政報告2024 結業潮 BLUE COAST II 機票優惠 瑜悦 大閘蟹2024 行山路線 自助餐優惠 大熊貓 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-10-17 16:59:15

港樂上演Antonín Dvořák《水仙女》Manfred Honeck指揮 Camille Thomas演奏大提琴

分享：
港樂上演Antonín Dvořák《水仙女》Manfred Honeck指揮 Camille Thomas演奏大提琴

港樂上演Antonín Dvořák《水仙女》Manfred Honeck指揮 Camille Thomas演奏大提琴

adblk5

捷克作曲家德伏扎克(Antonín Dvořák)的第九套歌劇作品《水仙女》(Rusalka Fantasy)，以旋律夢幻見稱，極適合大型管弦樂隊演奏。香港交響樂團(港樂)客席指揮家漢力克(Manfred Honeck)，將聯同港樂首席小提琴王敬、首席大提琴鮑力卓(Richard Bamping)，以及國際知名大提琴家湯瑪斯(Camille Thomas)，德伏扎克的巨作《第八交響曲》。

 

來自奧地利指揮家漢力克，將帶領港樂一眾精英音樂家，演出浪漫時期作曲家德伏扎克的作品，以及首次在香港演出塞伊(Fazıl SAY)的大提琴協奏曲《永不放棄》(Never Give Up ) 音樂會以《水仙女》幻想曲開展，這首作品改編自德伏扎克第九套歌劇《水仙女》，並由漢力克與艾廬合作改編。

 

 

 

漢力克是世界頂尖指揮家之一，其獨特的詮釋和改編廣泛曲目而聞名。他是匹茲堡交響樂團音樂總監，在他的帶領下，樂團延續演奏音樂的傳統，多次獲得格林美獎提名。 漢力克是世界頂尖指揮家之一，其獨特的詮釋和改編廣泛曲目而聞名。他是匹茲堡交響樂團音樂總監，在他的帶領下，樂團延續演奏音樂的傳統，多次獲得格林美獎提名。 港樂演奏德伏扎克的《水仙女》，將曲中情意淋漓展現。

香港首演大提琴協奏曲《Never Give Up

港樂今次演奏的《水仙女》版本，充分把歌劇的戲劇效果呈現於觀衆眼前，包括歌劇中著名詠嘆調「月亮頌」。 接著則送上大提琴協奏曲《永不放棄》的香港首演。作曲家Fazıl SAY表示，「作品表達的是對自由與和平的渴望，以回應歐洲與土耳其的恐怖襲擊。」這首協奏曲將由獲獎無數的法國/比利時大提琴新星湯瑪斯演出，亦是作曲家特別為她而寫，由她於20184月在為此曲巴黎進行世界首演。

音樂會以德伏扎克輕巧活潑的《第八交響曲作結》(Symphony no. 8)。作品創作於1889年，旋律呈現作曲家的愉悅心情，和對大自然的敬畏。這首作品充滿活力，其中更融入波希米亞民樂之聲，盡顯《第八交響曲作結》對捷克與斯拉夫民族音樂的熱愛與追求。

 

adblk6
漢力克將帶領港樂一眾精英音樂家，演出作曲家德伏扎克的傑作。 鮑力卓自1993年起擔任港樂的首席大提琴，他曾與多位傑出的音樂家同台表演。 港樂首席小提琴王敬，是當代最多才多藝及活力充沛的演奏家家之一。他6歲於法國馬賽作個人獨奏首演後，於多項頂尖國際大賽獲得殊榮。

《漢力克 | 德伏扎克第八交響曲》詳情：

日期：1112(晚上8)

地點：香港文化中心音樂廳

票價：$680$540$400$260$50

查詢：hkphil.org

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

 
 
 
 