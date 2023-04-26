港澳米芝蓮指南2023｜食肆名單公布 大班樓、廚魔名人坊等新上榜奪一星 （持續更新）

全球美食指標「米芝蓮指南」今午(26日)在澳門公佈2023上榜食肆名單，今年榮獲米芝蓮一星食肆共有67間，其中11間為新上榜，包括人氣中菜大班樓、廚魔名人坊等等。
港澳米芝蓮指南2023｜今年新增11間一星食肆
• 粵菜點心DHK疊囍居
• Estro
• Five foot road 蜀道（澳門）
• Godenya
• Kappo Rin 割烹凜
• Nagamoto 長本
• Neighborhood
• Noi意大利海鮮餐廳
• 大班樓 Chairman
• The Demon Celebrity 廚魔名人坊
• The Huaiyan Garden 淮揚曉宴（澳門）
港澳米芝蓮指南2023｜二星餐廳名單
奪得二星的食肆共有18間，當中3間為新上榜，其中去年獲得一星的「Run 潤」，今年「升呢」，獲頒二星。
• Alain Ducasse at Morpheus 杜卡斯（澳門）
• Amber
• Arbor
• Écriture
• Feng Wei Ju 風味居（澳門）
• L'Envol
• Lung King Heen 龍景軒
• Mizumi (Macau) 泓（澳門）
• Octavium
• Sichuan Moon 川江月（澳門）
• Sun Tung Lok 新同樂
• Tate
• Tin Lung Heen 天龍軒
• Wing Lei 永利軒（澳門）
• Ying Jee Club 營致會館
• Bo Innovation 廚魔
• Lai Ching Heen 麗晶軒
• Run 潤
港澳米芝蓮指南2023｜三星餐廳名單
至於獲頒三星的食肆共有10間，其中3間是澳門的食肆，分別Jade Dragon 譽瓏軒、Robuchon au Dome 天巢法國餐廳及The Eight 8餐廳。
• 8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana
• Caprice
• Forum 富臨飯店
• Jade Dragon 譽瓏軒（澳門）
• L'Atelier de Joël Robuchon
• Robuchon au Dome 天巢法國餐廳（澳門）
• Sushi Shikon 志魂
• T'ang Court 唐閣
• The Eight 8餐廳（澳門）