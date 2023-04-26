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2023-04-26 16:07:54

港澳米芝蓮指南2023｜食肆名單公布 大班樓、廚魔名人坊等新上榜奪一星 （持續更新）

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港澳米芝蓮指南2023｜今日澳門揭食肆名單 大班樓、廚魔名人坊等新上榜奪一星 （持續更新）

港澳米芝蓮指南2023｜今日澳門揭食肆名單 大班樓、廚魔名人坊等新上榜奪一星 （持續更新）

全球美食指標「米芝蓮指南」今午(26日)在澳門公佈2023上榜食肆名單，今年榮獲米芝蓮一星食肆共有67間，其中11間為新上榜，包括人氣中菜大班樓、廚魔名人坊等等。

港澳米芝蓮指南2023｜今年新增11間一星食肆

• 粵菜點心DHK疊囍居

• Estro

• Five foot road 蜀道（澳門）

• Godenya

• Kappo Rin 割烹凜

•  Nagamoto 長本

• Neighborhood

• Noi意大利海鮮餐廳

• 大班樓 Chairman

• The Demon Celebrity 廚魔名人坊

• The Huaiyan Garden 淮揚曉宴（澳門）

港澳米芝蓮指南2023｜二星餐廳名單

奪得二星的食肆共有18間，當中3間為新上榜，其中去年獲得一星的「Run 潤」，今年「升呢」，獲頒二星。

• Alain Ducasse at Morpheus 杜卡斯（澳門）

• Amber

• Arbor

• Écriture

• Feng Wei Ju 風味居（澳門）

• L'Envol

• Lung King Heen 龍景軒

• Mizumi (Macau) 泓（澳門）

• Octavium

• Sichuan Moon 川江月（澳門）

• Sun Tung Lok 新同樂

• Tate

• Tin Lung Heen 天龍軒

• Wing Lei 永利軒（澳門）

• Ying Jee Club 營致會館

• Bo Innovation 廚魔

• Lai Ching Heen 麗晶軒

• Run 潤

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港澳米芝蓮指南2023｜三星餐廳名單

至於獲頒三星的食肆共有10間，其中3間是澳門的食肆，分別Jade Dragon 譽瓏軒、Robuchon au Dome 天巢法國餐廳及The Eight 8餐廳。

• 8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana

• Caprice

• Forum 富臨飯店

• Jade Dragon 譽瓏軒（澳門）

• L'Atelier de Joël Robuchon

• Robuchon au Dome 天巢法國餐廳（澳門）

• Sushi Shikon 志魂

• T'ang Court 唐閣

• The Eight 8餐廳（澳門）

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