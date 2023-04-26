港澳米芝蓮指南2023｜食肆名單公布 大班樓、廚魔名人坊等新上榜奪一星 （持續更新）

全球美食指標「米芝蓮指南」今午(26日)在澳門公佈2023上榜食肆名單，今年榮獲米芝蓮一星食肆共有67間，其中11間為新上榜，包括人氣中菜大班樓、廚魔名人坊等等。 港澳米芝蓮指南2023｜今年新增11間一星食肆 • 粵菜點心DHK疊囍居 • Estro • Five foot road 蜀道（澳門） • Godenya • Kappo Rin 割烹凜 • Nagamoto 長本 • Neighborhood • Noi意大利海鮮餐廳 • 大班樓 Chairman



• The Demon Celebrity 廚魔名人坊 • The Huaiyan Garden 淮揚曉宴（澳門）

港澳米芝蓮指南2023｜二星餐廳名單 奪得二星的食肆共有18間，當中3間為新上榜，其中去年獲得一星的「Run 潤」，今年「升呢」，獲頒二星。 • Alain Ducasse at Morpheus 杜卡斯（澳門） • Amber • Arbor • Écriture • Feng Wei Ju 風味居（澳門） • L'Envol • Lung King Heen 龍景軒 • Mizumi (Macau) 泓（澳門） • Octavium • Sichuan Moon 川江月（澳門） • Sun Tung Lok 新同樂 • Tate • Tin Lung Heen 天龍軒 • Wing Lei 永利軒（澳門） • Ying Jee Club 營致會館 • Bo Innovation 廚魔 • Lai Ching Heen 麗晶軒 • Run 潤