港灣壹號╳澳門龍天燒臘 獨家限定三十年陳皮鮮鴨膶腸與特上燕窩鮮肉臘腸

秋風起，食臘味，香港君悅酒店中菜行政總廚陳漢章師傅，特別聯乘澳門紅街市老字號品牌「龍天燒臘」，首次帶來兩款獨家限定產品——三十年陳皮鮮鴨膶腸及特上燕窩鮮肉臘腸，此次合作，陳漢章師傅與龍天燒臘掌舵人莫兆基先生設計多款懷舊風味菜式，將澳門優質臘味的獨特風味發揮得淋漓盡致。「龍天燒臘」自1964年創立以來，已成為澳門臘味的代表品牌，其產品供應超過八成的澳門酒店及餐廳，並獲得多項國際認證，包括HACCP、ISO22000、香港Q嘜及澳門M嘜認證。其中，特上燕窩鮮肉臘腸採用燕窩取代傳統肥豬肉，質地細膩濕潤；三十年陳皮鮮鴨膶腸則以新鮮鴨肝與陳皮製成，風味獨具。獨家限定臘腸產品可於君悅酒店官網及C!tySuper海港城店購買。