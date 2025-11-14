港灣壹號╳澳門龍天燒臘 獨家限定三十年陳皮鮮鴨膶腸與特上燕窩鮮肉臘腸

秋風起，食臘味，香港君悅酒店中菜行政總廚陳漢章師傅，特別聯乘澳門紅街市老字號品牌「龍天燒臘」，首次帶來兩款獨家限定產品——三十年陳皮鮮鴨膶腸及特上燕窩鮮肉臘腸，此次合作，陳漢章師傅與龍天燒臘掌舵人莫兆基先生設計多款懷舊風味菜式，將澳門優質臘味的獨特風味發揮得淋漓盡致。「龍天燒臘」自1964年創立以來，已成為澳門臘味的代表品牌，其產品供應超過八成的澳門酒店及餐廳，並獲得多項國際認證，包括HACCP、ISO22000、香港Q嘜及澳門M嘜認證。其中，特上燕窩鮮肉臘腸採用燕窩取代傳統肥豬肉，質地細膩濕潤；三十年陳皮鮮鴨膶腸則以新鮮鴨肝與陳皮製成，風味獨具。獨家限定臘腸產品可於君悅酒店官網及C!tySuper海港城店購買。
港灣壹號聯乘澳門龍天燒臘季節限定菜式
1.魚子醬三十年陳皮鮮鴨膶腸乳豬脆鍋巴──經典的乳豬脆鍋巴加入三十年陳皮鮮鴨膶腸，搭配魚子醬的鮮味，層次分明，滋味濃郁。
2.鮑魚鴛鴦臘腸卷──傳統鴛鴦臘腸卷融合鮑片與鮑汁浸泡的臘腸，並以紅米穀及老抽製作麵包皮點綴，外形繽紛，口味獨特。
3.香檳茸水東芥菜炒鮮肉臘味──採用水東芥菜與台灣香檳茸搭配臘味爆炒，最後加入唐芹切碎同炒，展現粵菜色香味俱全的精髓。
4.三十年陳皮鮮臘肉蒸黃花魚柳──陳皮與臘肉放上黃花魚柳一同蒸，陳皮香氣與臘肉油分滲入魚肉，原汁原味，入口淡淡幽香。
5.燕窩鮮肉臘腸焗蛋撻拼三十年陳皮鮮鴨膶腸南乳蓮蓉酥──港灣壹號招牌甜點為基底，融入燕窩鮮肉臘腸與三十年陳皮鮮鴨膶腸，鹹甜交織，風味絕佳。
港灣壹號
灣仔港灣道1號君悅酒店7-8樓
25847722
君悅酒店網店