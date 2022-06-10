港產口罩聯乘百變小櫻 推25週年限定主題口罩 粉色系主調/超可愛基路仔印花

香港口罩品牌H-PLUS不時都會與人氣卡通聯乘，推出限定主題口罩。今次它們與人氣卡通—《百變小櫻》，全新推出一共8款的「庫洛魔法使：透明牌篇」系列主題口罩。口罩以少女系必愛的粉色系為主題，用來襯衫一流！另有基路仔印花口罩，百變小櫻FANS必買！
百變小櫻｜25週年聯乘H-PLUS 推8款限定口罩
《百變小櫻》這套動畫可說是90後的童年回憶！適逢推出25週年，H-PLUS推出《百變小櫻》主題系列，印有小櫻不同百變造型的英姿，以及好友基路仔的萌爆造型。8款口罩以粉色系為主調，適合日常穿搭。
其中兩款口罩以小櫻經典魔法工具—「變身鎖匙」及「魔法卡牌」為主角。口罩顏色為湖水藍及桃紅色，充滿夏日感。另外更有「基路仔主題」的奶茶色及淡黃色口罩，印上基路仔可愛造型，非常可愛！售價為$72/15片獨立包裝。
此外，分別是粉紅色及白色的‘Classic Collection’口罩，則印上了小櫻穿著經典校服圖案，簡潔的口罩印有花紋，適合於日常或工作場合使用。售價為$138/30片獨立包裝。
門市地址 (不設預售)
H-PLUS 銅鑼灣
地址：銅鑼灣羅素街 28 號地舖（時代廣場對面）
營業時間：星期一至日及公眾假期 1100 - 2000
H-PLUS 旺角
地址：旺角彌敦道 700 號 T.O.P 3 樓 314 舖
營業時間：星期一至日及公眾假期 1300 - 2000
H-PLUS 鑽石山
地址：鑽石山荷里活廣場 2 樓 212 舖
營業時間：星期一至日及公眾假期 1300 - 2000