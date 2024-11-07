港產大熊貓｜大熊貓BB出世百日 海洋公園辦慶祝活動 派豬腳薑紅雞蛋/直播熊貓BB/相片展 爸爸樂樂回歸

8月15日出生的港產大熊貓BB即將迎來100日大。海洋公園將於11月23及24日舉辦百日慶典派對，策劃一連串活動包括按傳統派豬腳薑紅雞蛋、實時直播大熊貓BB生活及熊貓BB照片展。另外，新手爸爸樂樂亦放完「侍產假」，於11月23日重新與粉絲見面。從即日起至明年1月9日購買全年會籍，將可兌換印有大熊貓寶寶萌樣的特別版會員證。大熊貓BB的契爺契媽切勿錯過首對港產大熊貓BB的成長時刻！

港產大熊貓出世100日｜派紅雞蛋及豬腳薑

11月23日是首對港產大熊貓出生100日的大日子。海洋公園舉辦按照中國傳統習俗，於公園正門及及「自然生態徑」附近向到訪者派發限量紅雞蛋及豬腳薑醋，向公眾分享大熊貓BB出世的喜悅。

港產大熊貓出世100日｜實時直播BB生活

慶祝活動當然少不了主人公雙胞胎BB，訪客當日可於「威威劇場」的大型LED屏幕上的直播，欣賞這對雙胞胎BB可愛姿態，欣賞BB們睡覺及玩耍模樣，必定再次融化不少契爺契媽的心。威威村民同時在現場跟粉絲分享大熊貓有趣知識，了解更多大熊貓知識。「威威劇場」附近的「亞洲動物天地」設置溫馨照片牆，讓各位契爺契媽回味大熊貓BB的成長時刻。