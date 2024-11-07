港產大熊貓｜大熊貓BB出世百日 海洋公園辦慶祝活動 派豬腳薑紅雞蛋/直播熊貓BB/相片展 爸爸樂樂回歸

8月15日出生的港產大熊貓BB即將迎來100日大。海洋公園將於11月23及24日舉辦百日慶典派對，策劃一連串活動包括按傳統派豬腳薑紅雞蛋、實時直播大熊貓BB生活及熊貓BB照片展。另外，新手爸爸樂樂亦放完「侍產假」，於11月23日重新與粉絲見面。從即日起至明年1月9日購買全年會籍，將可兌換印有大熊貓寶寶萌樣的特別版會員證。大熊貓BB的契爺契媽切勿錯過首對港產大熊貓BB的成長時刻！
港產大熊貓出世100日｜派紅雞蛋及豬腳薑
11月23日是首對港產大熊貓出生100日的大日子。海洋公園舉辦按照中國傳統習俗，於公園正門及及「自然生態徑」附近向到訪者派發限量紅雞蛋及豬腳薑醋，向公眾分享大熊貓BB出世的喜悅。
港產大熊貓出世100日｜實時直播BB生活
慶祝活動當然少不了主人公雙胞胎BB，訪客當日可於「威威劇場」的大型LED屏幕上的直播，欣賞這對雙胞胎BB可愛姿態，欣賞BB們睡覺及玩耍模樣，必定再次融化不少契爺契媽的心。威威村民同時在現場跟粉絲分享大熊貓有趣知識，了解更多大熊貓知識。「威威劇場」附近的「亞洲動物天地」設置溫馨照片牆，讓各位契爺契媽回味大熊貓BB的成長時刻。
港產大熊貓出世100日｜大熊貓主題創意工作坊
海洋公園舉辦兩個大熊貓主題創意工作坊，讓訪客製作專屬的大熊貓小手工。在「亞洲動物天地」及「香港賽馬會四川奇珍館」，參加者可用輕黏土製作可愛的大熊貓小雕像或者在木畫布上繪畫及做小手工。意猶未盡的話，海濱樂園廣場更有以大熊貓為主題的扭氣球活動。
晚上更在「夢幻水都人工湖」上演的期間限定大熊貓主題「光影盛夜」表演，將大熊貓BB投影在噴泉及大型水幕特效，為訪客帶來難忘夜晚。
港產大熊貓出世100日｜特別版會員證 買全年會籍最低8折
海洋公園將推出大熊貓雙胞胎特別版會員證，滿足一眾粉絲！由即日起至2025年2月 9日期間購買全年會籍的會員，可於12月1日起兌換印有大熊貓寶寶萌樣的特別版會員證。即日至2025年1月2日同時購買3個或以上全年會籍，更可享8折優惠。每月前往全年會員接待處換領限定的大熊貓珍藏卡，就可完成一幅大熊貓家族特別拼圖！
海洋公園推出一系列的大熊貓主題紀念品及美食，包括括熊貓朱古力、熊貓曲奇、熊貓拉花咖啡等，歡迎粉絲入園選購。