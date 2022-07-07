港產雪糕｜KOJIMAYA 5款口味新登場 共度炎夏

夏天酷熱無比，要消暑怎少得透心涼的雪糕！港產雪糕品牌小島屋（KOJIMAYA)今個夏天，推出全港首創「罐罐雪糕」，並且在茶餐廳系列中加入新口味，味蕾承載專屬夏天與港人的軟滑香甜。

罐裝蛋糕近年在日本及台灣先後掀起熱潮，KOJIMAYA就將此概念移植到雪糕，推出全港首創「罐罐雪糕」，3款新口味包括檸檬芝士蛋糕、百香果乳酪和MOCHA口味。檸檬芝士蛋糕口味酸酸甜甜，清新檸檬特別開胃，芝士蛋糕口感濃厚不甜膩，吃起來很「c服」；而百香果乳酪罐罐雪糕酸甜分明，口味獨得清新之於，乳酪口味讓口感更為清爽，與炎夏最合拍。MOCHA味香醇得就如喝一杯冰涼的摩卡咖啡，融合朱古力香氣，入口濕潤香滑，讓酷暑涼浸浸。

奶茶鴛鴦雪糕 細味本土情懷

最能代表香港特色的元素便是茶餐廳，眼見悠久歷史的茶餐廳買少見少，同樣Made in Hong Kong的KOJIMAYA希望更多市民支持元祖「茶記」及舊式茶餐廳口味，繼三月首推蛋撻雪糕後，再次將古早經典的茶記「鴛鴦」及「奶茶」注入雪糕中。

冰冷的食品會令舌頭變得遲鈍，難以嚐到食物滋味與層次。故此KOJIMAYA吸取在立頓品牌研發產品時的經驗，盡量讓雪糕在零度以下也能發揮出鴛鴦的馥郁氣味及順滑口感。而港式奶茶口味則使用多款紅茶茶粉及茶葉，以茶餐廳常用茶膽配方，將茶味昇華，在極冰凍的雪糕也感到正宗「茶記」的茶濃順口，港式奶茶迷必試！

5款新口味KOJIMAYA雪糕經已推出， 各大7-Eleven有售。