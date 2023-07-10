熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 網上熱話 消委會 消費券2023 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 二手樓 樓市
返回
生活
2023-07-10 16:35:25

港男做牛做馬3年求升職加薪 竟遭賤精老闆1招玩殘崩潰裸辭：原來XX係原罪

分享：
打工仔

港男年年業績第一，老闆表面答應卻以1招玩殘港男。

打工仔日日朝九晚六為公司做牛做馬，都只不過是想年終可以升職加薪。如果你為一間公司盡心盡力3年，而工作能力又十分岀色，甚至要教導新人和為公司談洽到大生意！可是你的職位和人工卻是最低的，你又會如何應對？

打工仔日日朝九晚六為公司做牛做馬，都只不過是想年終可以升職加薪。（示意圖，非當事人）（ViuTV《大叔的愛》劇照）

打工仔日日朝九晚六為公司做牛做馬，都只不過是想年終可以升職加薪。（示意圖，非當事人）（ViuTV《大叔的愛》劇照）

港男業績年年第1 苦等3年求老闆升職加薪被玩殘 崩潰辭職反被網嘲

最近就有一位港男上網大呻自己的苦況，表示他有一位「賤精」老闆，表面答應他升職加薪的請求，背後卻以1招挖苦他，並指港男的原罪是「後生」，不能太快上位。

老闆：「你知唔知你衰咩啊？」（示意圖，非當事人）（TVB《愛回家之開心速遞》劇照）

老闆：「你知唔知你衰咩啊？」（示意圖，非當事人）（TVB《愛回家之開心速遞》劇照）

老闆表面答允 升職當日勁落港男面！

港男表示「公司只有10幾人，我title係最低級做咗3年都冇升過職冇加過人工，但自問表現出色，我成日教新同事做嘢，仲幫公司傾掂咗唔少生意，包括三個超級大客」，於是他建議老闆「開少量Commission Scheme俾我同其他有潛能嘅同事跑數兼升我做Manager，我可以幫手請+訓練Sales」，老闆當時話大致上冇問題。可是到老闆公佈升遷時，卻把全部同事的職位都升一級，而所謂的加人工也只是1.5%的佣金。

港男慘被老闆玩殘！（示意圖，非當事人）（電影《男人唔可以窮》劇照）

港男慘被老闆玩殘！（示意圖，非當事人）（電影《男人唔可以窮》劇照）

港男憤怒質問老闆 卻只換來6字揶揄

港男得知後當然十分不滿，但還是沉著氣詢問老闆原因。而老闆卻只以「Too Young，要多磨練」作回應！結果港男暴怒之下辭職，而老闆不單沒有挽留，更指責港男「後生唔識諗」。

老闆一次過把全公司的同事升職，落港男面！（示意圖，非當事人）（TBS《半澤直樹》劇照）

老闆一次過把全公司的同事升職，落港男面！（示意圖，非當事人）（TBS《半澤直樹》劇照）

網民反嘲：咁遲先走，係咪傻X咗？

不少網民看後都不恥老闆的行為，直言「一聽到話對方太後生要多磨練唔識諗嘅一律當onX處理」、「記得去同行做，拉走埋3個超級大客，俾佢睇下咩叫識諗」，但亦有網民認為港男真係唔識諗，「你幫人fight，人地唔會多謝你」、「緊係你唔識諗啦，咁遲先走」、「咁遲先走，係咪傻X咗」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受