港男怒斥香港餐廳1陋習極趕客惹網民爭議 「無下次」VS「自己煮」

有關香港食肆的爭議多不勝數，特別自港人習慣北上覓食後，令不少人在幫襯本地食肆時，都習慣與內地的餐廳作對比。早前，一位港男就在討論區上嬲爆發文，怒斥香港的餐廳其實極趕客，更指大多數食肆都會有1陋習，引來大批網民熱烈爭論。

港男狠批香港餐廳極趕客 疑1陋習惹禍 近年有不少香港食肆嗌晒救命，只因自從港人熱愛北上吃喝玩樂後，令到香港的餐廳生意變差，更有部分因而需要忍痛結業。不過，亦有人認為香港的食肆生意淡薄完全是咎由自取。早前，一位港男就在討論區上嬲爆發文，直指香港的餐廳普遍都有1個陋習，揚言「香港餐廳幾時肯戒除搭枱呢個陋習？」，狠批此舉極「趕客」、「見到要搭枱即走」。



大批網民有共嗚 揚言： 幾好食都無下次！ 帖文引來網民熱議，大批網民對此表示好有共鳴，只因在香港人搵食大多都試過被餐廳要求「搭枱」，即與陌生食客分用一張枱，方便餐廳讓更多客人幫襯。有網民分享親身經歷，直指「試過去間餐廳有空枱，6人枱仲有1個位，居然夠膽叫人5+1咁坐」、「幾好食都冇下次」。亦有網民表示香港食肆的陋習絕對唔止咁少，「限時、搭枱」、「凍飲+$2、$3、$5」、「最低消費」、「齊人先比入」、「無服務但收加一」，揚言「返大陸食算」。

