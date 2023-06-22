港美日實驗電子音樂人 集結《[𝙿𝚕𝚊𝚗𝚝:𝟶𝟹]》氛圍電音現場

由Plant Live Music與left HK舉辦的《[𝙿𝚕𝚊𝚗𝚝:𝟶𝟹]氛圍電子現場》，請來日本實驗電子樂手𝙺𝚎𝚗𝚝𝚊𝚛𝚘 𝙷𝚊𝚢𝚊𝚜𝚑𝚒(林健太郎)、旅居深圳的美國音樂人Kagami Smile，以及由兩位本地獨立電子音樂人Mellowmelt和Warm Attack組建的Ambient Communication，玩一場充滿創新實驗思維的電子音樂演出。文：[email protected] Mur Sound
來自大阪的𝙺𝚎𝚗𝚝𝚊𝚛𝚘 𝙷𝚊𝚢𝚊𝚜𝚑𝚒，是日本最重要的噪音大師Merzbow(秋田昌美)和Vanity Records 的聲音工程師，一直為不同前衛音樂大碟進行母帶處理，對各種聲音的質感有著獨特見解。2021年發行首張experimental noise大碟《Peculiar》，獲得Merzbow及Sonic Youth的結他手Jim O'Rourke幫忙製作remix，足證才華獲得圈中前輩肯定。
𝙺𝚎𝚗𝚝𝚊𝚛𝚘 𝙷𝚊𝚢𝚊𝚜𝚑𝚒的節奏處理，非常精密又充滿聽感，貴為聲音工程師的他，由抽象的techno曲目，到綿密的drum & bass鼓點，都處理得非常悅耳耐聽，為實驗電子音樂帶來新的面貌。
本名Ryan Hill的Kagami Smile，來自techno發源地之一的芝加哥，現居深圳的他，近年推出了一系列揉合shoegaze元素的夢幻電子音樂作品。曲風橫跨多個流派的Kagami Smile，將高能量的techno節奏，與ambient聲效融合得絲絲入扣，其現場演出充滿啟發性之餘，聆聽度到亦十分之高。
由Mellowmelt與Warm Attack組建的Ambient Communication，深受八、九十年代的電子和獨立音樂的影響，他們的音樂風格別具一格，屬於節奏緩慢飄渺的哪一派ambient風格，不但氛圍感十足，他們希望透過創作將音樂中的冥想體驗帶給觀眾，藉以帶來一場心靈療癒，讓樂迷在現場演出中發現音樂更多可能性，提供獨一無二的視與聽體驗。