港美日實驗電子音樂人 集結《[𝙿𝚕𝚊𝚗𝚝:𝟶𝟹]》氛圍電音現場

由Plant Live Music與left HK舉辦的《[𝙿𝚕𝚊𝚗𝚝:𝟶𝟹]氛圍電子現場》，請來日本實驗電子樂手𝙺𝚎𝚗𝚝𝚊𝚛𝚘 𝙷𝚊𝚢𝚊𝚜𝚑𝚒(林健太郎)、旅居深圳的美國音樂人Kagami Smile，以及由兩位本地獨立電子音樂人Mellowmelt和Warm Attack組建的Ambient Communication，玩一場充滿創新實驗思維的電子音樂演出。文： [email protected] Mur Sound

來自大阪的𝙺𝚎𝚗𝚝𝚊𝚛𝚘 𝙷𝚊𝚢𝚊𝚜𝚑𝚒，是日本最重要的噪音大師Merzbow(秋田昌美)和Vanity Records 的聲音工程師，一直為不同前衛音樂大碟進行母帶處理，對各種聲音的質感有著獨特見解。2021年發行首張experimental noise大碟《Peculiar》，獲得Merzbow及Sonic Youth的結他手Jim O'Rourke幫忙製作remix，足證才華獲得圈中前輩肯定。

𝙺𝚎𝚗𝚝𝚊𝚛𝚘 𝙷𝚊𝚢𝚊𝚜𝚑𝚒的節奏處理，非常精密又充滿聽感，貴為聲音工程師的他，由抽象的techno曲目，到綿密的drum & bass鼓點，都處理得非常悅耳耐聽，為實驗電子音樂帶來新的面貌。