生活
2025-11-25 14:00:00

港鐵中環/香港站李小龍誕生85周年紀念展開幕 派限量主題紀念卡/1:1彩色矽膠半身像

今年是一代傳奇李小龍的85周年誕辰，不妨趁此機會帶小朋友認識這位電影巨星。即日起，港鐵攜手李小龍基金會及香港文化博物館於香港及中環站舉辦《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》。除了展出一系列李小龍的珍貴照片及影片外，展覽更設互動裝置，讓一眾武術迷感受大師的不朽精神。活動同時推出限量「一票藏龍」紀念卡及全新限定李小龍電話八達通封面。

港鐵《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》即日起開幕。

港鐵《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》即日起開幕。

設兩部份 香港站展覽以哲學精神為重點

展覽分為兩部分，分別為香港站的「港鐵藝術舞臺」互動體驗展區及中環站J出口的「港鐵‧藝術」展廊主題特展。香港站展區以電影、武術、哲學及藝術四大方向，讓觀眾感受李小龍「以無法為有法」的哲學思維。《龍影‧哲思》雙面藝術牆和1:1彩色矽膠半身像同樣以李小龍經典姿勢為創作藍本；「以龍共武」互動攝影裝置及「哲學對話亭」帶領粉絲進入巨星世界，與他合照之餘，更能聆聽李小龍的哲學觀點。

「哲學對話亭」 公眾可與這位傳奇文化偶像展開一場跨越時空的心靈對話，聆聽李小龍發人深省的哲學觀點。 《龍影‧哲思》雙面藝術牆 採用了本地藝術家阮繼增先生所繪畫的李小龍動作剪影，一面重現李小龍經典戰鬥姿勢象徵「武者」精神，另一面則展現哲學金句，讓參觀者從視覺與思想的雙重體驗中感受李小龍精神的哲學深度。 「以龍共武」互動攝影裝置參觀者彷如置身李小龍的電影世界，與其經典動作合照。 李小龍1:1彩色矽膠半身像由本地收藏家吳貴龍先生特別借出。

展出多幅李小龍珍貴照片

中環站J出口的展覽則展出多幅李小龍的照片、劇照、電影海報及影片，李小龍迷可重新了解偶像的成長軌跡和生活藝術。香港站展覽期間，港鐵派發一套四款以李小龍哲學金句為主題的限量「一票藏龍」紀念卡。粉絲最後別忘記在八達通App內的「八達通卡面商店」免費下載全新李小龍手機八達通封面。

穿梭港鐵：串連李小龍的香港足跡 以李小龍在香港的成長軌跡為主題，展出超過20張跨越不同年代的珍貴照片，並以地圖及文字標示李小龍的重要足跡 藝術裝置：清空你的杯子 靈感源自深刻影響李小龍的一則禪宗故事藉以啟發觀眾摒除成見，以開放心態接納新知。 藝術裝置：武術如鏡 以鏡的反射，展現李小龍對武術的獨到見解——武術不僅是技法的精進，更是一場探索自我、突破內在限制的旅程。 藝術裝置：水與竹的智慧 取法自然，透過流水與竹子的意象，展現柔韌之力，傳遞適應與堅韌並存的生活智慧。 藝術裝置：武術如鏡 以鏡的反射，展現李小龍對武術的獨到見解——武術不僅是技法的精進，更是一場探索自我、突破內在限制的旅程。 截拳道的精髓 與連結世界：銀幕與現實 展出多款經典電影海報及劇照，配以李小龍在武術上的珍貴展品，全面展現他截拳道的理念，以及如何將武學哲理融入電影及人生歷程。 4. 香港站「港鐵藝術舞臺」互動體驗展區展覽期間會派發限量「一票藏龍」紀念卡，一共四款以李小龍哲學金句為主題設計，款式將隨機派發，數量有限，送完即止。 市民可輕鬆穿梭於香港站及中環站之間，欣賞兩大展區。

香港站「港鐵藝術舞臺」互動體驗展區

日期：     1125日至128

地點：     港鐵香港站中環行人隧道「港鐵藝術舞臺」(附費區域)

中環站J出口「港鐵‧藝術」展廊主題特展

日期：     1125日起至2026年夏季

地點：     港鐵中環站J出口「港鐵‧藝術」展廊

