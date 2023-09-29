港鐵優惠券｜港鐵大派6萬張總值2000萬優惠券 「一Click即搶」時裝美容餐飲券

港鐵商場精彩活動浪接浪，全方位照顧你Shopping 睇Show打卡不同體驗！超人氣的「一Click即搶」活動強勢回歸，連續兩個星期送出總值HK$2,000萬電子優惠券，讓你能於港鐵商場內大買特買盡情購物消費！此外，為支持特區政府推動夜經濟，港鐵商場將推出一系列晚間特色活動及消費優惠。
港鐵優惠券｜港鐵商場獨家獎賞活動「一Click即搶」
向來備受大家歡迎的「一Click即搶」載譽歸來，於9月28日及10月5日一連兩個星期四大派總值HK$2,000萬元電子優惠券，屆時勢必全城瘋搶！MTR Mobile 登記用戶只需於舉行當日中午12時起登入MTR Mobile，即可以先到先得形式搶走指定港鐵商場電子優惠券，活動共送出 60,000套電子優惠券，讓你於港鐵商場內選購心水貨品時，最高可享高達75折優惠，盡情購物消費！
港鐵優惠券｜條款與細則
- 每張電子優惠券消費滿HK$2,000方可作HK$500使用。HK$500港鐵商場時裝及指定美容品牌商戶電子優惠券有效日期為2023年9月28日至11月30日。
- 每張電子優惠券消費滿HK$500方可作HK$100使用。3張HK$100港鐵商場時裝及指定美容品牌商戶電子優惠券的有效日期分別為：2023年9月28日至10月31日、2023年11月1日至11月30日以及2023年12月1日至12月31日。
- 每張電子優惠券消費滿HK$500方可作HK$100使用。3張HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券的有效日期分別為：2023年10月5日至10月31日、2023年11月1日至11月30日以及2023年12月1日至12月31日。
港鐵優惠券｜全城愈夜愈精彩 晚間6小時泊車優惠
為配合特區政府推動夜經濟，於即日起至10月31日港鐵商場推出「After 8 · 夜泊賞」，車輛凡於晚上8時後入場，並以電子消費滿港幣200元或購買兩張即日戲票，即可享6小時泊車優惠，讓工作繁忙的上班族在放工後帶來至Chill娛樂！