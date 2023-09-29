港鐵優惠券｜港鐵大派6萬張總值2000萬優惠券 「一Click即搶」時裝美容餐飲券

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超人氣的「一Click即搶」活動強勢回歸，連續兩個星期送出總值HK$2,000萬電子優惠券，讓你能於港鐵商場內大買特買盡情購物消費！

港鐵優惠券｜港鐵商場獨家獎賞活動 「一 Click即搶 」

向來備受大家歡迎的「一Click即搶」載譽歸來，於9月28日及10月5日一連兩個星期四大派總值HK$2,000萬元電子優惠券，屆時勢必全城瘋搶！MTR Mobile 登記用戶只需於舉行當日中午12時起登入MTR Mobile，即可以先到先得形式搶走指定港鐵商場電子優惠券，活動共送出 60,000套電子優惠券，讓你於港鐵商場內選購心水貨品時，最高可享高達75折優惠，盡情購物消費！