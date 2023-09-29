熱門搜尋:
中秋節2023 杭州亞運 AIRSIDE MBTI 恒大 十一國慶 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 流感 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-09-29 13:34:25

港鐵優惠券｜港鐵大派6萬張總值2000萬優惠券 「一Click即搶」時裝美容餐飲券

分享：
港鐵優惠券｜港鐵大派6萬張總值2000萬優惠券 「一Click即搶」時裝美容餐飲券

港鐵優惠券｜港鐵大派6萬張總值2000萬優惠券 「一Click即搶」時裝美容餐飲券

港鐵商場精彩活動浪接浪，全方位照顧你Shopping 睇Show打卡不同體驗！超人氣的「一Click即搶」活動強勢回歸，連續兩個星期送出總值HK$2,000萬電子優惠券，讓你能於港鐵商場內大買特買盡情購物消費！此外，為支持特區政府推動夜經濟，港鐵商場將推出一系列晚間特色活動及消費優惠。

 

超人氣的「一Click即搶」活動強勢回歸，連續兩個星期送出總值HK$2,000萬電子優惠券，讓你能於港鐵商場內大買特買盡情購物消費！

超人氣的「一Click即搶」活動強勢回歸，連續兩個星期送出總值HK$2,000萬電子優惠券，讓你能於港鐵商場內大買特買盡情購物消費！

港鐵優惠券｜港鐵商場獨家獎賞活動「一Click即搶

向來備受大家歡迎的「一Click即搶」載譽歸來，於9月28日及10月5日一連兩個星期四大派總值HK$2,000萬元電子優惠券，屆時勢必全城瘋搶！MTR Mobile 登記用戶只需於舉行當日中午12時起登入MTR Mobile，即可以先到先得形式搶走指定港鐵商場電子優惠券，活動共送出 60,000套電子優惠券，讓你於港鐵商場內選購心水貨品時，最高可享高達75折優惠，盡情購物消費！

動共送出 60,000套電子優惠券，讓你於港鐵商場內選購心水貨品時，最高可享高達75折優惠，盡情購物消費！

動共送出 60,000套電子優惠券，讓你於港鐵商場內選購心水貨品時，最高可享高達75折優惠，盡情購物消費！

次輪2023年10月5日（星期四）中午12時起:　 「一Click即搶！HK$300港鐵商場指定類別電子優惠券」(名額: 25,000)

次輪2023年10月5日（星期四）中午12時起:　 「一Click即搶！HK$300港鐵商場指定類別電子優惠券」(名額: 25,000)

港鐵優惠券｜條款與細則

  • 每張電子優惠券消費滿HK$2,000方可作HK$500使用。HK$500港鐵商場時裝及指定美容品牌商戶電子優惠券有效日期為2023年9月28日至11月30日。

 

  • 每張電子優惠券消費滿HK$500方可作HK$100使用。3張HK$100港鐵商場時裝及指定美容品牌商戶電子優惠券的有效日期分別為：2023年9月28日至10月31日、2023年11月1日至11月30日以及2023年12月1日至12月31日。

 

  • 每張電子優惠券消費滿HK$500方可作HK$100使用。3張HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券的有效日期分別為：2023年10月5日至10月31日、2023年11月1日至11月30日以及2023年12月1日至12月31日。

 

港鐵優惠券最高可享高達75折優惠，盡情購物消費！

港鐵優惠券最高可享高達75折優惠，盡情購物消費！

港鐵優惠券｜全城愈夜愈精彩   晚間6小時泊車優惠

為配合特區政府推動夜經濟，於即日起至10月31日港鐵商場推出「After 8 · 夜泊賞」，車輛凡於晚上8時後入場，並以電子消費滿港幣200元或購買兩張即日戲票，即可享6小時泊車優惠，讓工作繁忙的上班族在放工後帶來至Chill娛樂！

 

PopCorn巨型月亮及星星主題裝置 最啱一家大細團圓打卡 3米高巨型玉兔出沒 The LOHAS康城 與你迎接中秋佳節 青衣城2期天台花園巨型月亮配上發光兔仔 中秋觀月最佳去處
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受