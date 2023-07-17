港鐵優惠｜港鐵暑假超筍優惠 小童免費乘搭港鐵來往羅湖及落馬洲

經過3年疫情，小朋友終於迎來復常後的首個暑假！踏入悠長假期，港鐵推出超筍優惠，由即日起至8月31日期間，小朋友可免費乘搭港鐵往來羅湖站及落馬洲站，去深圳旅遊，探索各個新景點，增廣見聞。 入閘前憑小童八達通領取 換領小童免費過境車程全自助化，步驟簡單，3至11歲的乘客於入閘前憑小童八達通，於全綫港鐵站（機場快綫及輕鐵除外）內非付費區的「數碼服務站」或「自助換領機」，即可換領免費過境車程往來羅湖站及落馬洲站。（優惠須受條款及細則約束）

港鐵優惠｜港鐵暑假超筍優惠 小童免費乘搭港鐵來往羅湖及落馬洲

數碼服務站換領小童免費車程 3 步曲： 1. 於數碼服務站首頁點撃「其他優惠」 2. 進入「小童免費往來羅湖及落馬洲站」頁面後，點擊「領取」 3. 將小童八達通放在閱讀器上，直至出現成功領取頁面 換領完後，當日下一程車要立即使用，否則會作廢。使用免費車程後，乘客可於推廣期內再次到數碼服務站或自助換領機換領免費過境車程。

港鐵優惠｜港鐵暑假超筍優惠 小童免費乘搭港鐵來往羅湖及落馬洲

深圳各區特色簡介｜南山區 南山區是深圳最新發展的區域，因此有著不少新商場及景點，例如大型商場「萬象天地」以及遊樂園「深圳歡樂谷」便是位於此區。同時區內亦有「深圳野生動物園」、民俗文化村、「華‧美術館」、「歡樂海岸」等景點，絕對能夠滿足一家大少的不同喜好。

深圳各區特色簡介｜羅湖區 羅湖區有一個著名的仙湖植物公園，園內分為6大景區：天上人間景區、湖區、廟區、沙漠植物區、化石森林景區和松柏杜鵑景區。當中最受網紅歡迎的打卡位就是仙人掌與多肉園的美洲館，半球型的透明溫室內種滿了不同品種的仙人掌。

仙湖植物公園

深圳各區特色簡介｜寶安區 寶安區內有著眾多大型旅遊配套，最適合一家大小一同到訪。其中包括以生態旅遊為主題的「海上田園」及以農業為主題的「光明農場大觀園」。而於2021年開幕的「歡樂港灣」佔地達38萬平方米，集休閒、文化、娛樂於一身，是深圳的最新地標。 深圳各區特色簡介｜鹽田區 鹽田區是著名的渡假勝地，有著「東方夏威夷」之稱的小梅沙度假村、及以文化旅遊為特色的「東部華僑城」都是位處於此區。在這裡你可以盡情飽覽珍貴的自然美景以及享受令人賓至如歸的服務，讓平日累積的壓力一掃而空。除此之外，近年極受歡迎的燈塔圖書館亦在這裡，它座落於被譽為最美海濱棧道的鹽田海濱棧道上，沿海棧道全長19.5公里，風景絕美。