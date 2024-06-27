港鐵旗下商場消費獎賞 指定消費滿$800送$200優惠券/直播齊睇體壇盛事

暑假將至，適逢國際體育盛事一浪接一浪，港鐵旗下商場於七月至八月帶來多個消費禮遇！送出總值超過$2,000萬獎賞，有Summer Mega Rewards仲夏大激賞及「一Click即搶！」電子優惠券限時搶等。此外，九大商場將直播四年一度重點體育賽事。圍方商場更喜迎一周年，邀請Gin Lee、許廷鏗等人氣歌手周末獻唱！即睇內文，了解今個夏日港鐵商場帶來的豐富節目和獎賞！

Summer Mega Rewards 仲夏大激賞

逢星期五至日及公眾假期指定消費滿$800，即可獲$200電子優惠券！港鐵旗下六大商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方及連理街推出Summer Mega Rewards仲夏大激賞活動。顧客於6月28日至9月1日期間(逢星期五至日及公眾假期)，即日單一電子消費滿$800，可到指定推廣攤位換領$200港鐵商場指定類別電子優惠券！累積消費達$10000更可換領價值$500的優惠券，優惠劵可用於時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品等各類商戶。

「一Click即搶」成為MTR Mobile用戶即搶總值千萬優惠券

夏日狂熱浪接浪，港鐵旗下商場 (德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場) 攜手推出「一Click即搶」大型獎賞活動，讓市民掃走6萬張總值1000萬的港鐵商場指定類別電子優惠券！於6月28日中午12時起，MTR Mobile登記用戶按以下步驟登入MTR Mobile，即可以先到先得形式搶走上述港鐵商場指定類別電子優惠券：

步驟 1: 點選「優惠」

步驟 2: 在「港鐵商場」下點選「一Click即搶」頁面

「一 Click 即搶! HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券」 或

「一 Click 即搶! HK$500港鐵商場指定類別電子優惠券」