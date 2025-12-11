港鐵李小龍誕生85周年紀念展開幕 派限量主題紀念卡/1:1彩色矽膠半身像 香港站展區延長至12月30日

今年是一代傳奇李小龍的85周年誕辰，不妨趁此機會帶小朋友認識這位電影巨星。即日起，港鐵攜手李小龍基金會及香港文化博物館於香港及中環站舉辦《李小龍誕生85周年紀念展：無形之道》。除了展出一系列李小龍的珍貴照片及影片外，展覽更設互動裝置，讓一眾武術迷感受大師的不朽精神。活動同時推出限量「一票藏龍」紀念卡及全新限定李小龍電話八達通封面。

設兩部份 香港站展覽以哲學精神為重點 展覽分為兩部分，分別為香港站的「港鐵藝術舞臺」互動體驗展區及中環站J出口的「港鐵‧藝術」展廊主題特展。香港站展區以電影、武術、哲學及藝術四大方向，讓觀眾感受李小龍「以無法為有法」的哲學思維。《龍影‧哲思》雙面藝術牆和1:1彩色矽膠半身像同樣以李小龍經典姿勢為創作藍本；「以龍共武」互動攝影裝置及「哲學對話亭」帶領粉絲進入巨星世界，與他合照之餘，更能聆聽李小龍的哲學觀點。

展出多幅李小龍珍貴照片 中環站J出口的展覽則展出多幅李小龍的照片、劇照、電影海報及影片，李小龍迷可重新了解偶像的成長軌跡和生活藝術。香港站展覽期間，港鐵派發一套四款以李小龍哲學金句為主題的限量「一票藏龍」紀念卡。粉絲最後別忘記在八達通App內的「八達通卡面商店」免費下載全新李小龍手機八達通封面。

香港站「港鐵藝術舞臺」互動體驗展區 日期： 即日起至12月30日 地點： 港鐵香港站中環行人隧道「港鐵藝術舞臺」(附費區域) 中環站 J 出口「港鐵‧藝術」展廊主題特展 日期： 11月25日起至2026年夏季 地點： 港鐵中環站J出口「港鐵‧藝術」展廊