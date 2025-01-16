港鐵秉承「鐵路加社區」概念 首辦「大圍生活節」與社區深度融合

圍方「大圍生活節」於即日開始至2025年3月2日，活動內容涵蓋互動展覽、社區導賞團、文化表演及新春市集四大部分，大眾可透過活動多角度地全方位體驗大圍的特色，感受大圍的魅力。

由港鐵公司旗下、港鐵大圍站上蓋大型社區地標圍方主辦的「大圍生活節」正式開展。開幕典禮當日吸引了一眾嘉賓出席，包括民政及青年事務局局長麥美娟、港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝、沙田民政事務專員余懷誠及一眾地區人士。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝(右)和民政及青年事務局局長麥美娟(左)為圍方「大圍生活節」主持開幕儀式。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝在致辭時表示，期望「大圍生活節」能有助大眾進一步認識大圍，將大圍的獨有文化推廣至香港更多地方。他強調未來港鐵商場會進一步融入社區，運用貫通18區的鐵路網絡，加強社區凝聚力。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝先生期望透過「大圍生活節」，向大眾進一步推廣沙田大圍特色文化，推動社會共融，吸引更多市民一起感受及體驗獨特的大圍文化。

民政及青年事務局局長麥美娟表示，民青局一直致力凝聚地區力量，提升地區治理效能，與地區各團體共同構建團結和諧嘅社區。是次「大圍生活節」，獲得港鐵與不同機構、地區團體舉辦各種推廣傳統習俗的老少咸宜活動，弘揚中文化，令社區更加熱鬧繽紛，既可以推廣社區特色，吸引區外居民同旅客到訪，亦可以凝聚社區及提振地區經濟，為各區帶來歡樂氣氛。

街坊帶路地區導賞團 探索大圍地道文化

「大圍生活節」由即日起至3月2日設於圍方L2中庭，以四大主題區為核心，分別是︰「新春賀年桃花樹」、「百業興旺花牌裝置」、「大圍風味」以及「大圍文化體驗區」，四個展區各自以不同形式展出大圍的歷史起源、傳統節慶活動、飲食文化及特色景點，也擺放了多個大型吸晴打卡位。

另一方面，「大圍生活節」不只局限於圍方，特別與街坊帶路合作，安排了不同主題的大圍導賞團，包括：「大圍文化遊」、「行運一條龍」及「大圍打卡遊」，讓大家親身探索大圍面貌。