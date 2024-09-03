港鐵「全城FUN享2重賞」抽獎贏取國泰雙人來回機票/賺高達45萬MTR分換取車費折扣

港鐵公司為慶祝服務香港45周年，帶來一系列慶祝活動！MTR Mobile特別推出「全城FUN享2重賞」，於9月5日至19日期間參與活動，即可參加抽獎，每日除了可獲450,000 MTR分外，更有機會贏取國泰航空雙人來回機票！想知詳情即睇內文！

一連15日，每日上午9點至下午6點登入MTR Mobile，答中「港鐵跨時代趣味問題」可參加雙重抽獎，每日有機會獲得高達450,000 MTR分及累積一個抽獎機會贏取國泰航空雙人來回機票，暢遊倫敦、悉尼或北京。

日日賞：每日有機會獲得450,000 MTR分 FUN享總額3億MTR分

每日答中問題的登記用戶除可獲得必賞之45 MTR分，再可參加抽獎贏額外MTR 分，共15,000份。連同額外獎分，每日有機會獲得共450至450,000 MTR分。一連15日的活動，預計共送出總額超過3億MTR分，盡情換取免費本地及過境車程或車費折扣優惠、港鐵商場電子現金禮券、精品及其他豐富禮品！