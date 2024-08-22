港鐵45周年主題車廂 重現經典波波扶手/橙黃色天花 帶小朋友認識香港舊時面貌

港鐵為慶祝成立45周年，特別推出主題復刻列車，並將於本周六(8月24日)在彩虹地鐵站停泊，由今日起至年尾會行走多條市區綫接載乘客。大家到時候可以去拍照打卡，家長們亦可以帶小朋友認識香港舊時面貌，了解更多香港歷史。 車頭換上紅白色設計 港鐵45周年主題列車是復刻第一代載客列車，車頭換上標誌性的紅白色設計，配以通車初期地下鐵路標誌。

重現經典「波波扶手」 車廂設有兩大主題，分別是「回憶」及「連繫」。「回憶」主題車廂重現多款經典、標誌性的第一代車廂元素，例如「波波扶手」、橙黃色車廂天花及偏黃色的懷舊照明，令更多新一代感受上一輩的記憶。家長想讓小朋友知道舊香港面貌，除了帶他們看舊電影，亦可以帶小朋友坐港鐵，親身感受20年代的香港。

車廂內貼上多張有關第一代載客列車及當時地鐵網路的趣味小知識，家長可以同小朋友一齊估下答案，知道多點香港地鐵歷史之餘，更可增進親子關係。

聯乘經典本地漫畫《牛仔》 「連繫」主題車廂則與本地著名漫畫家利志達聯乘合作，重新演繹王司馬筆下創作七、八十年代本地的經典漫畫人物《牛仔》，繼續承傳本地文化。《牛仔》主角兩父子化身不同年代的乘客、車站職員等，溫馨展現香港鐵路45年來的面貌演變。不少新一代父母未必清楚本地漫畫《牛仔》劇情或角色，不妨帶埋公公婆婆一齊參觀，讓小朋友更了解舊香港，三代同堂一齊去街！

主題列車公眾參觀及行走安排 45週年主題列車會在8月24號（星期六）早上10點45分至12點於彩虹站二號月台停泊，開放公眾參觀。 另外，主題列車會在2024年尾前行走多條市區綫接載乘客。