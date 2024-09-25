港鐵45周年嘉年華免費玩 8米高巨型充氣列車/首個戶外模擬駕駛室/5大主題園區打卡位

為慶祝港鐵45周年，即日起至9月29日（星期日）一連五天在中環海濱活動空間，港鐵將舉辦大型嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」！設五大主題園區，除了有機動遊樂設施，更有巨型打卡景點、攤位遊戲以及首次展出的多款車輛等住各位。周六日場次已爆滿，市民可於周三至五免費入場，毋須預先登記。想知詳請即睇內文。

「Chill Fun鐵路樂園」嘉年華將分為五大主題區域，其中包括全港首個戶外列車駕駛模擬室，讓市民體驗駕駛列車的樂趣。此外，還首次展出多款港鐵維修車輛，讓大家深入了解維持安全和高效鐵路服務的背後工作。嘉年華將於九月二十五日至二十七日（周三至五）下午一時至晚上九時開放，入場免費，無需預先登記。平日消費滿指定金額的市民，還有機會獲得昂坪360的門票。

多個打卡亮點 八米高巨型充氣列車

場內中央位置設有全場最大約八米高巨型充氣列車Q車，以及四十五個由迷你版列車、港鐵吉祥物及馬賽克車站組成的可愛立方體，為嘉年華注入活力，以有趣的方式與公眾互動。

五大鐵路主題園區

五大園區為市民提供多元化玩樂體驗：

「Pop-up駕駛室」園區將設有首度於戶外展出、日常用作訓練車長的模擬駕駛室，市民可以親身體驗駕駛工作，以及機動鐵路遊樂設施； 「鐵路未來樂園」園區設置大型充氣滑梯，讓參加者從刺激的遊樂體驗中認識未來新鐵路項目； 連繫各社區的「鐵路『區』樂部」園區則帶來巨型迷宮，讓公眾探索港鐵 四十五年來於不同社區建設的足跡； 由人氣港鐵綠色大使「綠鐵B」主理的攤位遊戲「『綠』鐵世界」園區，公眾更可參觀港鐵首輛電動巴士，一起為環保出一分力； 「飛天小列車」園區更設有兩對好拍檔，分別為約三米高的「『飛天』高鐵隊長@動感號」及「『飛天』機鐵仔@機場快綫列車」懸浮充氣裝置打卡點，衝上雲霄，以及以列車及港鐵吉祥物為主題的機動遊樂設施。

Chill 精彩音樂會

在嘉年華期間更將舉辦「Chill精彩音樂會」，邀請了多位本地知名歌手如張敬軒、吳浩康（Deep）、吳林峰、黃妍、Kiri T、樂隊Zpecial及女團VIVA輪流演出。還有「香港共融藝術音樂協會 – 樂也融融樂隊」、「香港弦樂團」等多個團體，以及眾多獨立歌手，為市民帶來多樣化的娛樂表演！最受矚目的還有張敬軒壓軸演出，他將現場獻唱《幾分鐘的約會》，誠邀大家前來欣賞。