港鐵45周年獎賞活動 開搶超過$1,000萬優惠券/晚間音樂會

為慶祝港鐵服務香港45周年，港鐵商場推出多項活動及獎賞。顧客於指定港鐵商場消費HK$450，可賺取4,500 MTR分。德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方與200多個商戶合作，提供過萬張優惠券，MTR Mobile用戶每週四中午12時可用4,500 MTR分換領優惠券！10月起，青衣城、PopCorn及圍方將舉行晚間音樂會，邀請多位人氣歌手一連3星期齊賀港鐵45周年，想知詳情即睇內文！

港鐵商場特別推出「加Fun賞」，由即日起至10月1日，MTR Mobile登記用戶於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的參與商戶 (超級市場及服務類別除外) ，以電子貨幣單一消費滿HK$450，並成功賺取MTR分，即可額外獲得4,500 MTR分。每人每日可獲獎賞一次，人人每日滿載而歸！

為感謝顧客一直對港鐵商場的支持，德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方與超過200個商戶攜手推出過萬張指定商戶優惠券，當中包括時尚服飾、美妝、家居用品、寵物用品、生活保健及環球餐飲等品牌。MTR Mobile登記用戶由9月12日起一連4個星期，逢星期四中午12時正，只需登入MTR Mobile「換領」頁面，即有機會以4,500 MTR分換領商戶優惠券，先到先得，換完即止。商戶優惠券詳情，請留意商場網頁。

部份參與品牌：Adidas、ASICS、Catalog、Converse、CLINIQUE、Estee Lauder、FANCL、Free Mix、FILA、LANEIGE、Lancome、Lenscrafter、Li-Ning、L'OCCITANE、LOJEL、New Era、New Balance、NIKE、Optical 88、Overlander、Puma、SK-II、Sketchers、Sunglass Hut、The North Face、Under Armour

連續3星期舉辦晚間音樂會

除了消費獎賞，青衣城、PopCorn及圍方將於10月開始，連續3個星期五及六舉行Night Lounge晚間音樂會！多位本地樂壇人氣歌手將到商場為大家帶來精彩演出，並與粉絲近距離交流，各位音樂迷記得親臨三大商場欣賞歌手們的傾力表演！

「一Click即搶」大派超過HK$1,000萬優惠券

港鐵商場將於9月30日再度推出備受歡迎的「一Click 即搶」活動。於9月30日當天，港鐵商場將會大派45,000套、總值高達HK$1,050萬的電子優惠券！MTR Mobile登記用戶只需於9月30日下午2時起登入MTR Mobile應用程式，即可透過先到先得形式，搶走港鐵商場電子優惠券，獎賞包括HK$100指定餐飲商戶電子優惠券、HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券及HK$500港鐵商場指定類別電子優惠券，讓你可於港鐵商場內盡情享受滋味美食及選購心水貨品。