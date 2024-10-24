港鐵45周年連繫相伴 推動城市前行｜至尊社區連繫大獎｜真．生活至尊品牌大獎2024

1979年10月，港鐵首條鐵路綫通車，時至今日已經走過45個年頭。這段歷程中，港鐵公司不僅為香港建造四通八達的交通網絡，更成為社區發展的中流砥柱。如今，港鐵鐵路網絡已逐步擴展至現時9條鐵路線、加上機場快綫及高鐵（香港段），以及行走新界西北的輕鐵網絡，連接全港十八區，每日平均接載超過500萬人次。港鐵以安全、高效及可靠的優質鐵路服務，成為市民生活中不可或缺的一部分，與社區相伴成長。
今年是港鐵成立45周年，為了與市民一同分享港鐵多年來與社會連繫相伴的歷程，港鐵推出了一系列精彩活動與眾同樂，包括「綠鐵B『動』樂日」、紅磡站的「站見」鐵路展，以及8月推出的「港鐵45周年主題列車」。這些活動不僅展示了鐵路網絡的發展史，還融入了懷舊元素和互動體驗，吸引了大量市民參與，重溫過去的鐵路情懷。剛於9月在中環海濱活動空間舉辦的首個戶外大型鐵路主題嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」更吸引近8萬名市民參與，特別邀請了超過1.5萬名學生及社會福利團體到訪，讓不同群眾一同感受鐵路發展帶來的歡樂時光。這些活動正正反映了港鐵45年來與社區連繫相伴的理念，維繫人與人之間的情誼，與香港一起成長和進步。
「鐵路加物業」綜合發展模式
港鐵一直積極配合政府「以鐵路為骨幹」的運輸政策，助力社區規劃及建設。在推動社區發展方面，港鐵沿用「鐵路+物業」的綜合發展模式，於鐵路沿綫帶動新社區的發展。從最早的杏花邨、綠楊新邨及德福花園開始，到港島南區嶄新商場THE SOUTHSIDE，港鐵將鐵路、住宅、商場及社區設施整合規劃，建設了多個可持續發展的社區，並為舊有社區注入全新活力。港鐵不僅注重硬體設施的建設，還積極與社區持份者進行溝通，回應社區需要，確保每一個項目都能符合社區的長遠發展目標。
推動新鐵路項目
未來，港鐵將繼續以「建設無限未來」為願景，積極推動新鐵路項目，進一步擴展香港的鐵路網絡，與社區緊密連繫。目前，東涌綫延綫、東鐵綫古洞站、屯門南延綫、小蠔灣站，以及屯馬綫洪水橋站等項目已陸續動工，預計將為香港的未來發展帶來新機遇。例如，古洞站及北環綫項目，將連接東鐵綫及屯馬綫，並與沿綫地區的基建項目緊密配合，促進人口流動和地區經濟發展。此項目不僅僅是港鐵網絡中的第100個車站，更是香港城市發展史上的重要里程碑。此外，屯馬綫洪水橋站的啟用，將為洪水橋 / 厦村新發展區的居民提供更便捷的交通選擇，支持該區的持續發展。