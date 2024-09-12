港鐵45周年「Chill Fun 鐵路樂園」12號中午12點派500免費門票

繼早前的45週年主題列車引起城中熱話後，港鐵繼續推出不同精彩活動與眾同樂。日前港鐵公佈將於中環海濱活動空間首辦大型戶外嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」以及「Chill精彩音樂會」，周末門票反應熱烈，火速額滿！有見及此，港鐵推出「Chill Fun鐵路樂園」優先場更邀請到港鐵45週年廣告的其中一位女主角何洛瑤（Sica）為「Chill精彩音樂會」打頭陣演出，與男神Tyson Yoshi齊齊為港鐵唱爆中環海濱。

鬥快答問題搶免費飛

是次「Chill Fun鐵路樂園」優先場同樣費用全免，巿民只需讚好 @mtrhk Instagram專頁及指定帖文，再填寫表格回答簡單問題及留低個人資料，以及將IG帳户設定為可以接收訊息及相片，最快答對問題及留低個人資料的500位朋友，便可以贏得「Chill Fun鐵路樂園」優先場門票1張，每張門票可供4位來賓入場。遊戲日期由9月12日正午12時開始，至9月15日晚上11時59分截止參加，留意每位IG用戶只能參加遊戲一次。 Sica呼籲Fans積極參加遊戲：「只要完成簡單問答便有機會入場，希望屆時能跟大家一齊尖叫！」