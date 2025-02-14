港麗酒店咖啡園Festa Italiana自助餐買一送一 人均$281歎波士頓龍蝦/鱈場蟹腳/烤全豬/手工意粉

港麗酒店咖啡園Festa Italiana推出自助餐買一送一優惠，人均$281起即可歎盡一系列精緻意式美食，經典的手切薄餅、手工意粉及傳統甜品外，更有波士頓龍蝦、加拿大鱈場蟹腳、烤全豬及24個月巴馬火腿等，今日(14日)下午6時開搶，即睇詳請。

由意大利主廚帶領團隊親自操刀，以精湛廚藝搭配頂級海陸食材，讓每位食客享受一場充滿意式盛宴。從精緻的前菜、手工製作的羅馬薄餅、手工意粉，到傳統意式冷熱葷菜及經典甜品，應有盡有。更提供指定啤酒、果汁及汽水無限暢飲，無需遠赴意大利，亦能體驗正宗意式美味。

Festa Italiana 自助午餐精選菜單

加拿大鱈場蟹腳、海蝦、青口及蜆、風乾火腿及芝士吧、羅馬薄餅、手工意粉、精選烤肉及傳統意式甜品，意大利麵及燴飯由廚師即席烹調、精選果汁無限添飲（菜式每日輪流供應）

Festa Italiana 自助晚餐精選菜單

前菜包括水牛芝士吧、風乾火腿包括24個月巴馬火腿、利佛諾海鮮 (每位可享波士頓龍蝦半隻)、烤全豬配綠莎莎醬及長棍麵包、 羅馬薄餅、多款海鮮刺身料理及招牌意大利芝士餅、精選果汁無限添飲（菜式每日輪流供應）