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生活
2025-02-14 15:00:00

港麗酒店咖啡園Festa Italiana自助餐買一送一 人均$281歎波士頓龍蝦/鱈場蟹腳/烤全豬/手工意粉

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港麗酒店咖啡園Festa Italiana自助餐買一送一 人均$281歎波士頓龍蝦/鱈場蟹腳/烤全豬/手工意粉

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港麗酒店咖啡園Festa Italiana推出自助餐買一送一優惠，人均$281起即可歎盡一系列精緻意式美食，經典的手切薄餅、手工意粉及傳統甜品外，更有波士頓龍蝦、加拿大鱈場蟹腳、烤全豬及24個月巴馬火腿等，今日(14)下午6時開搶，即睇詳請。

由意大利主廚帶領團隊親自操刀，以精湛廚藝搭配頂級海陸食材，讓每位食客享受一場充滿意式盛宴。從精緻的前菜、手工製作的羅馬薄餅、手工意粉，到傳統意式冷熱葷菜及經典甜品，應有盡有。更提供指定啤酒、果汁及汽水無限暢飲，無需遠赴意大利，亦能體驗正宗意式美味。

Festa Italiana自助午餐精選菜單

加拿大鱈場蟹腳、海蝦、青口及蜆、風乾火腿及芝士吧、羅馬薄餅、手工意粉、精選烤肉及傳統意式甜品，意大利麵及燴飯由廚師即席烹調、精選果汁無限添飲（菜式每日輪流供應）

Festa Italiana自助晚餐精選菜單

前菜包括水牛芝士吧、風乾火腿包括24個月巴馬火腿、利佛諾海鮮 (每位可享波士頓龍蝦半隻)、烤全豬配綠莎莎醬及長棍麵包、 羅馬薄餅、多款海鮮刺身料理及招牌意大利芝士餅、精選果汁無限添飲（菜式每日輪流供應）

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買一送一Festa Italiana 自助午餐

星期一至四：HK$562/2位，平均HK$281/位（原價HK$515/位）

星期五至日及公眾假期：HK$598/2位，平均HK$299/位（原價HK$548/位） （已包括加一服務費）

立即搶購：請按此

買一送一Festa Italiana 自助晚餐

星期一至四：HK$958/2位，平均HK$479/位（原價HK$878/位） 星期五至日及公眾假期：HK$1,006/2位，平均HK$503/位（原價HK$922/位） （已包括加一服務費）

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優惠日期：202521418:00202522023:59

用餐日期及時間：2025217日至417

午餐：12:00-14:30

晚餐：18:30-21:30

地址：香港港麗酒店大堂低座 - 香港特別行政區金鐘道88號太古廣場

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