港麗酒店懷歐敘暫別3年重開 法國夏洛萊牛柳+特濃龍蝦湯回歸

黑椒醬香味誘人配牛扒絕配



數一數，餐館已有超過30年歷史，主廚跟隨第一代法國大廚也有22年之久。廚藝團隊搜羅優質時令食材，法式菜餚結合傳統烹調技藝及現代風格。必試招牌龍蝦湯，以龍蝦頭、龍蝦膏、雜菜、香草等熬湯熬夠6小時，湯膽紅潤亮澤，每一啖都細嘗到特級濃郁的龍蝦精華。做法有別於一般龍蝦湯加入忌廉同滾，出餐前碗底放了浮忌廉及黑加侖子酒才撞入龍蝦湯，使龍蝦湯更綿滑。主廚提到下黑加侖子酒帶出甜味，沒白蘭地般酒味重，散發酒香得來也可辟除龍蝦殼的苦澀味。經典頭盤怎可錯過源自法國中部勃根地的傳統法式焗田螺？以牛油、芥末、芫荽打到泡沫狀，炒香後與田螺同焗，既有厚厚牛油香，又充滿香草的氣息。

豪華海鮮拼盤挑選法國時令生蠔、西班牙紅蝦、美國帶子、荷蘭青口及日本皇帝蟹腳，海鮮高質鮮美，帶海水氣息。主菜推介法國Charolaise(夏洛萊)頂級牛柳，此法國草飼白牛屬於著名肉質出眾的肉牛品種，營養價值高，肌肉發達，肉質結實自然帶溫和嚼勁，肉芯不失柔嫩，肉味天然突出，此法國牛風味明顯與美國牛、澳洲牛迥異。餐廳的烤爐上下底面火力均勻，令牛扒平均受熱，烤至外層焦脆內裡粉嫩。配牛扒的法式黑椒醬香口惹味，在煮至尾段離火時加入忌廉及蛋黃醬同推，汁地更滑溜，醬味更豐富，黑椒香氣誘人卻不嗆喉，配牛扒很合拍匹配。