港麗酒店懷歐敘暫別3年重開 法國夏洛萊牛柳+特濃龍蝦湯回歸

不少食肆受疫情影響跟大家暫別，香港港麗酒店法式餐館懷歐敘（Brasserie-on-the-Eighth）睽違3年後，上星期五9月13日重新開業，晚市不少熟客第一時間來捧場。餐單不變，保留昔日招牌法國菜，如特濃龍蝦湯及法國夏洛萊牛柳，讓多年捧場客重拾經典法式風情的味道回憶。
黑椒醬香味誘人配牛扒絕配
數一數，餐館已有超過30年歷史，主廚跟隨第一代法國大廚也有22年之久。廚藝團隊搜羅優質時令食材，法式菜餚結合傳統烹調技藝及現代風格。必試招牌龍蝦湯，以龍蝦頭、龍蝦膏、雜菜、香草等熬湯熬夠6小時，湯膽紅潤亮澤，每一啖都細嘗到特級濃郁的龍蝦精華。做法有別於一般龍蝦湯加入忌廉同滾，出餐前碗底放了浮忌廉及黑加侖子酒才撞入龍蝦湯，使龍蝦湯更綿滑。主廚提到下黑加侖子酒帶出甜味，沒白蘭地般酒味重，散發酒香得來也可辟除龍蝦殼的苦澀味。經典頭盤怎可錯過源自法國中部勃根地的傳統法式焗田螺？以牛油、芥末、芫荽打到泡沫狀，炒香後與田螺同焗，既有厚厚牛油香，又充滿香草的氣息。
豪華海鮮拼盤挑選法國時令生蠔、西班牙紅蝦、美國帶子、荷蘭青口及日本皇帝蟹腳，海鮮高質鮮美，帶海水氣息。主菜推介法國Charolaise(夏洛萊)頂級牛柳，此法國草飼白牛屬於著名肉質出眾的肉牛品種，營養價值高，肌肉發達，肉質結實自然帶溫和嚼勁，肉芯不失柔嫩，肉味天然突出，此法國牛風味明顯與美國牛、澳洲牛迥異。餐廳的烤爐上下底面火力均勻，令牛扒平均受熱，烤至外層焦脆內裡粉嫩。配牛扒的法式黑椒醬香口惹味，在煮至尾段離火時加入忌廉及蛋黃醬同推，汁地更滑溜，醬味更豐富，黑椒香氣誘人卻不嗆喉，配牛扒很合拍匹配。
甜品要試法式梳乎厘配自選醬汁，散發柔和的蛋奶香，表層香脆，內裡軟綿濕潤，入口即溶化，喚回兒時第一次吃法式梳乎厘那種風味。千層酥伴糖漬士多啤梨及呍呢嗱吉士醬，每層酥皮薄而輕，吉士醬打得輕盈不膩，整體不太甜。「四道菜嚐味晚膳菜譜」相對划算，可吃勻招牌龍蝦湯、烤美國西冷牛扒配香煎大蝦或香烤海鱸魚，前菜可選醃漬帶子或香煎鴨肝，甜品就有千層酥及法式小甜點，每人只不過$688。
懷歐敘
營業時間: 每日晚上 6 時 30 分至 10 時 30 分
地址: 香港金鐘道 88 號太古廣場香港港麗酒店 8 樓
查詢或訂座: (852) 2822 8803
網上訂座: https://conraddining.com/zh-hant/brasserie-on-the-eighth/