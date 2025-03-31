港麗酒店「開心果之魅」下午茶 送杜拜開心果朱古力禮盒

開心果控又多個打卡焦點，香港港麗酒店樂聚廊將於4月2日起推出全新「開心果之魅」下午茶，全部鹹甜點都有開心果成分，並採用高品質的意大利及伊朗開心果製成，難得下午茶免費附送杜拜開心果朱古力1盒。



200克重厚身杜拜開心果朱古力 酒店糕餅主廚Ason曾參加多項國際烘焙比賽如香港國際美食大獎，屢獲殊榮，設計開心果甜點充滿心思。隨雙人下午茶免費附送重200克厚身杜拜開心果朱古力禮盒，口感酥脆的朱古力塊以比利時黑朱古力、優質開心果醬及炸中東酥皮絲製成，朱古力濃醇絲滑，開心果香脆。



創意開心果造型蛋糕 賣相最吸睛一定是開心果造型的開心果100%蛋糕，白朱古力開心果外殼包裹著海綿蛋糕及開心果脆脆，散發果仁香氣；開心果杏桃骰仔小巧別致，內層以開心果脆脆、杏桃慕絲及海綿蛋糕相間組成，酸甜清爽的杏桃交織堅果香更富層次感；鬆脆的開心果櫻桃脆筒，釀了開心果忌廉及車厘子醬，綴以車厘子啫喱，啖啖馥郁細膩；開心果士多啤梨意式奶凍配上開心果忌廉，滑溜帶奶香，與開心果味道匹配。



開心果配龍蝦、鴨肝醬 鹹點也帶來驚喜，有開心果白朱古力鴨肝醬、開心果意式肉腸千層、以青瓜片包裹著的開心果脆脆龍蝦卷，別具創意。下午茶必備的原味及提子鬆餅，每日新鮮烘製，配以Ason製作香滑細膩的開心果奶油忌廉，堅果味鮮明突出。餐飲可自選馥香開心果，以茉莉花茶、無酒精氈酒Seedlip Spice、雲呢嗱糖漿、青瓜、薄荷沖調，入口芳香。亦可配TWG茗茶或即磨咖啡，或升級享用精選餐酒或香檳，享受微醺午後時光。



「開心果之魅」下午茶詳情 供應日期：4月2日起下午3時至5時30分

價錢：星期一至五$688 (兩位用)，$358 (一位用)

星期六、日及公眾假期$698 (兩位用)，$368 (一位用)

所有價目另設加一 樂聚廊 地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂

電話：2822 8891

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