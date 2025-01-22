湊湊火鍋新春限定 七福臨門佛跳牆鍋$398 7種火鍋料 花膠/海參/8頭鮑

下星期就是農曆新年，一於相約親友到「湊湊火鍋‧茶憩」打邊爐慶團年。品牌今個新春特別推出「金蛇獻福」系列，精選包括「七福臨門佛跳牆配小火鍋」、全新養顏膠原蛋白「落花膠原白玉鍋」特色鍋底，將傳統經典佳餚配搭港人最愛的火鍋，美味之餘好意頭！
新春必食 七福臨門佛跳牆配小火鍋$398
今個新年必食 七福臨門佛跳牆配小火鍋($398)，將經典名菜佛跳牆重新演繹，為食客帶來「一鮮二香三醇」的獨特味覺體驗。「湊湊火鍋」精選 7 種高級食材 — 包括珍貴黃海野生海參、膠原滿滿鯊魚花膠、每日直送的鮮活 8 頭鮑、日本北海道鮮帶子、清朝御用皇膳秘方所調製的螺片、獨家精選紐西蘭深海珊瑚蚌及雲桂出品的蘑菇紅托竹笙。
另外亦有 五谷豐登佛跳牆配小火鍋($328)，精挑5款高質食材，兩款佛跳牆配上湊湊招牌昆布鰹魚鍋或紅顏竹笙花膠雞鍋，與佛跳牆一同享用，每種食材都經過細緻烹煮，配以濃郁鍋底， 每口都濃香鮮味。
滋補落花膠原白玉鍋
湊湊火鍋另外更推出新鍋底 落花膠原白玉鍋，嚴選 12 種熬煮高湯原料，包括 10 年等級高麗人參，增加湯頭微微果珍香氣，浙江金華火腿經果木煙燻 3 小時烘乾 1 個月，取薄片淬煉湯頭厚蘊紮實感；日本銀杏經阿爾卑斯山巖鹽，慢烘後取果去皮，增加湯頭本身鵝黃色澤與植物油質感；上等新西蘭深海鱈魚花膠及雲貴高原桃膠，再配以源自中國花生之鄉的正陽珍珠豆型花生，富含 17 種氨基酸，營食價值甚高，真材實料。豬腳選用不超過 6 月齡嶺南山野放養小豬，經 280 度高溫烤制後，與六種甜美蔬菜共同熬煮 8 小時，滿滿膠原蛋白，湯底味道層次豐富，冬季滋補必試！
金蛇限定火鍋料
還有多款新年火鍋拼盤，心水推介新年華麗海鮮拼盤(優惠價$268)，齊集多款海鮮，包括每日鮮活即劏原隻帶子、基圍蝦、乳生蠔、南非鮑魚及白鱔片等時令鮮活海鮮。金蛇賀歲頂級美牛拼盤(優惠價$268)，精選美國頂級牛肉，挑揀頂級的牛頸脊及牛後胸，讓大家一次過品嚐不同部位的肉質口感。哈哈大笑松露蝦滑($98)，含高達 90%海蝦肉，配以濃郁黑松露，蝦肉鮮甜，絕對是打邊爐的必備配料。
4款新春盛宴套餐
湊湊火鍋特別推出4款新春盛宴套餐，金蛇2人餐（原價$1248/優惠價$798），餐點包括鴛鴦鍋，可自選經典鍋底、全新養顏膠原蛋白系列鍋底（落花膠原白玉鍋、升級紅顏竹笙花膠雞鍋、竹笙蟹粉魚湯鍋等），搭配金蛇限定的「金蛇賀歲頂級美牛拼盤」及「新年華麗海鮮拼盤」。另外亦有祥瑞 2-3 人餐（原價$1686/優惠價$1088），即可額外同時品嚐「五谷豐登佛跳牆配小火鍋」。還有適合一家大小的金蛇4人餐（原價$2006/優惠價$1588），僅售$1588（原價$2006），保留經典鍋底選擇的同時，還額外加入金蛇限定的份量十足的「喜蛇海鮮拼盤」5 款重磅海鮮拼盤。