湊湊火鍋新春限定 七福臨門佛跳牆鍋$398 7種火鍋料 花膠/海參/8頭鮑

下星期就是農曆新年，一於相約親友到「湊湊火鍋‧茶憩」打邊爐慶團年。品牌今個新春特別推出「金蛇獻福」系列，精選包括「七福臨門佛跳牆配小火鍋」、全新養顏膠原蛋白「落花膠原白玉鍋」特色鍋底，將傳統經典佳餚配搭港人最愛的火鍋，美味之餘好意頭！

新春必食 七福臨門佛跳牆配小火鍋$398

今個新年必食 七福臨門佛跳牆配小火鍋($398)，將經典名菜佛跳牆重新演繹，為食客帶來「一鮮二香三醇」的獨特味覺體驗。「湊湊火鍋」精選 7 種高級食材 — 包括珍貴黃海野生海參、膠原滿滿鯊魚花膠、每日直送的鮮活 8 頭鮑、日本北海道鮮帶子、清朝御用皇膳秘方所調製的螺片、獨家精選紐西蘭深海珊瑚蚌及雲桂出品的蘑菇紅托竹笙。

另外亦有 五谷豐登佛跳牆配小火鍋($328)，精挑5款高質食材，兩款佛跳牆配上湊湊招牌昆布鰹魚鍋或紅顏竹笙花膠雞鍋，與佛跳牆一同享用，每種食材都經過細緻烹煮，配以濃郁鍋底， 每口都濃香鮮味。

