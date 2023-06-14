湊湊火鍋．茶憩7週年慶 儲齊7字即享半價優惠

湊湊火鍋．茶憩品牌已經成立7週年，為感謝粉絲一直支持，6月份將推出一連串「謝粉」（音：seven）優惠活動，為一眾食客帶來四重驚喜優惠。凡於感謝祭期間出示身份證，號碼當中包含數字「7」，最高可享堂食至低5折優惠*。作為火鍋鐵粉，一年四季都是火鍋的好日子，湊湊火鍋．茶憩7週年慶限定新品夏日清涼椰子雞鍋及生椰系列臺式茶飲及以更多其他優惠，食客絕對不容錯過。

【優惠一】堂食火鍋優 惠

以一張香港身份證7位數計算A123456（7），符合以下「7」字數量可享以下堂食火鍋優惠一次。

1. 符合5個7 或以上：半價

2. 符合4個7：7折

3. 符合3個7：贈鍋底

4. 符合2個7：贈大紅袍奶茶 1 杯

優惠期：即日至2023年6月30日

#1-3 不可與套餐及其他折扣優惠同時使用

#3優惠不適用於奔馳鍋。

*請於入座前出示正本身份證以供現場人員查閱

*詳情請參閱門店宣傳品

【優惠二】 7 週年慶限時堂食折扣

指定新品可享7折優惠（鍋底除外）

優惠期：2023年6月14及27日

*不可與套餐及其他折扣優惠同時使用

*詳情請參閱門店宣傳品