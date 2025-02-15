湛江旅遊｜高鐵開通湛江西綫 直達湛江遊4大海濱美景/菠蘿的海/必食生蠔

高鐵全新開通的湛江西綫，為港人北上旅遊帶來更多選擇！即日起，從香港西九龍站出發，僅需4.5小時即可抵達湛江西站，相比以往乘坐巴士或自駕，交通時間大幅縮短超過一半，更加省時便捷。帶大家了解湛江打卡十足的4大醉人海景以及歐陸風情老街，更有湛江必食推介，即睇詳請。

「湛江西綫」，由香港西九龍站出發，途經八個站點包括福田、深圳北、虎門、廣州南、江門、開平南、陽江和茂名，終點站為湛江西。湛江西綫不僅吸引旅客前往湛江，也為往返江門的旅客提供便利體驗。現時香港與湛江之間未有直航往來兩地，以往乘坐巴士或自駕需時8至12小時，現時乘搭高鐵湛江西綫只需4.5小時即可到達，節省超過一半時間。

湛江旅遊｜打卡必到海濱美景

湛江擁有2000多公里的海岸線和140多個島嶼，海島資源豐富，四大海濱美景各具特色。當中有漁人碼頭，是海鮮愛好者的天堂，遊客可品嚐新鮮海鮮、租船出海，或乘船前往特呈島。

另一必睇美景為特呈島，以500年歷史的紅樹林聞名，木棧道穿梭其中，搭配歐式城堡和海岸風光，成為打卡熱點。

二千多米的金沙灣觀海長廊亦是必到好去處之一，是設有海濱場游泳區游泳，亦有不少市民到這裡慢跑和騎單車，日落時分更可欣賞海天一色的壯麗晚霞。

至於南極村位於中國最南端，以珊瑚石建築、風車鹽田和國家級珊瑚保護區聞名，端點燈樓更是必到景點。

南極村尖沙洲更有一個罕見的「V字浪」奇觀，當地人稱為「接吻潮」，是情侶必訪朝聖之地。