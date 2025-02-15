湛江旅遊｜高鐵開通湛江西綫 直達湛江遊4大海濱美景/菠蘿的海/必食生蠔

高鐵全新開通的湛江西綫，為港人北上旅遊帶來更多選擇！即日起，從香港西九龍站出發，僅需4.5小時即可抵達湛江西站，相比以往乘坐巴士或自駕，交通時間大幅縮短超過一半，更加省時便捷。帶大家了解湛江打卡十足的4大醉人海景以及歐陸風情老街，更有湛江必食推介，即睇詳請。
「湛江西綫」，由香港西九龍站出發，途經八個站點包括福田、深圳北、虎門、廣州南、江門、開平南、陽江和茂名，終點站為湛江西。湛江西綫不僅吸引旅客前往湛江，也為往返江門的旅客提供便利體驗。現時香港與湛江之間未有直航往來兩地，以往乘坐巴士或自駕需時8至12小時，現時乘搭高鐵湛江西綫只需4.5小時即可到達，節省超過一半時間。
湛江旅遊｜打卡必到海濱美景
湛江擁有2000多公里的海岸線和140多個島嶼，海島資源豐富，四大海濱美景各具特色。當中有漁人碼頭，是海鮮愛好者的天堂，遊客可品嚐新鮮海鮮、租船出海，或乘船前往特呈島。
另一必睇美景為特呈島，以500年歷史的紅樹林聞名，木棧道穿梭其中，搭配歐式城堡和海岸風光，成為打卡熱點。
二千多米的金沙灣觀海長廊亦是必到好去處之一，是設有海濱場游泳區游泳，亦有不少市民到這裡慢跑和騎單車，日落時分更可欣賞海天一色的壯麗晚霞。
至於南極村位於中國最南端，以珊瑚石建築、風車鹽田和國家級珊瑚保護區聞名，端點燈樓更是必到景點。
南極村尖沙洲更有一個罕見的「V字浪」奇觀，當地人稱為「接吻潮」，是情侶必訪朝聖之地。
湛江旅遊｜⾚坎老街 嶺南騎樓遇上歐式建築
歷史悠久的赤坎老街是湛江必到的打卡景點，這裡隨處可見融合嶺南騎樓與歐式風格的建築，展現出獨特的中西文化交融魅力。赤坎老街的歷史可追溯至宋代，至今已有千年歷史。作為昔日的法國殖民地，老街保留了許多法式建築，其中鐘樓式設計尤為突出，90年代初更被列為文物保護單位。
如今赤坎老街仍保存著靜園、陳明仁將軍紀念館、廣州灣歷史民俗館、許愛周故居、三有公司遺址、南華酒店、建設旅店等歷史建築和文化景點，充滿歷史韻味，街角的本利士多因電視劇《隱秘的角落》取景而成為熱門打卡點。老街同時是美食天堂，蝦餅、椰子汁、油條、炸串、冰火菠蘿包等街頭小食深受歡迎，還有不少特色咖啡店，不妨到湛江旅行時去發掘隱世小店。
湛江旅遊｜茂德公鼓城 欣賞當地傳統雷劇
茂德公鼓城是一座仿唐古城，重現湛江雷州古城的原始風貌。城內隨處可見雷州特色建築，遊客還可以預約品嚐獨特的「長街宴」，並欣賞湛江的傳統戲曲雷劇。雷劇是雷州半島的地方傳統戲劇，被列為國家非物質文化遺產，是湛江文化的重要精髓。
湛江美食｜從果園到海洋 體驗新鮮滋味
湛江美食豐富多元，由於近海，以鮮聞名。位於徐聞縣的「菠蘿的海」擁有20萬畝菠蘿田，每年產出全國近半的菠蘿。這裡的菠蘿田因不同生長階段呈現紅、黃、綠等色彩，成為打卡熱點。園區內還提供新鮮菠蘿、菠蘿乾及菠蘿飲品等特色手信，讓遊客盡情品嚐菠蘿的香甜。
湛江生蠔亦是不可錯過的美食，當地擁有生蠔之鄉的美譽，2021年更入選「全國名特優新農產品」。蒜蓉辣椒蒸蠔、燒蠔及芝士焗蠔是最受歡迎的食法，蠔肉肥美鮮甜。此外，老嘢粥檔的招牌龍蝦海鮮撈粉也極具人氣，原隻龍蝦肉質彈牙，搭配豐富配料，性價比極高。
湛江白切雞同樣馳名，皮滑肉嫩，雞味濃郁，連奧運冠軍得主全紅嬋亦都推薦。搭配當地菠蘿入饌，風味獨特，令人回味無窮。