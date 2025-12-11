湯麵湯底食譜｜雞湯/魚湯/豬骨湯/等5種做法 告別味精打邊爐　

湯底放製冰格保存
不少「無飯家庭」在家煮食生活，新手少不免使用味精來調味，特別煮有湯底的料理的時候，更愛用各種隨意可以在超級市場內買到的湯底。然而市面上大部份即食湯底都含有鈉質和味精，長期進食會影響健康。以下就為大家介紹5種基礎湯底食譜，向重鈉味精說再見吧！
煮好後的湯底放進普通冷藏格只可放兩天，但把它雪藏的話，保質期則可延長。建議放進雪藏櫃的製冰格中，凝固後便會變成冷凍湯粒，再用保鮮紙包好雪藏，進食時直接使用即可。
雞湯食譜
說到湯底製作的話，就不得不提到雞湯（英文︰chicken broth）。不少人都會購買市面上的清雞湯當作調味料使用，不論火鍋、燉菜等都會用到，但其實自己也可以製作，成品既鮮甜又健康。
雞湯材料
- 水2000mL；雞骨（雞胸骨架) 2份；洋蔥 1顆；紅蘿蔔1條
- 蔥 1棵；薑 2-3片；黑胡椒粒 適量；米酒 適量
雞湯做法
- 預先把雞骨頭與冷水一同倒進鍋中汆燙，煮滾後繼續以大火多煮5分鐘，讓血水滲出。
- 取出雞骨頭後用清水把它們沖洗乾淨。
- 把紅蘿蔔和洋蔥去皮切塊，葱切除根部再切半。
- 把所有食材放進另一個鍋中，以中火煮至水滾。
- 撈起浮沫，轉小火再煮45分鐘。
- 待湯變涼後過濾即可。
煲魚湯食譜
不少人都喜歡魚湯（英文︰fish soup）的味道，但又怕自己製作魚湯會麻煩，所以會選用一些的湯粒來代替。然而這些湯粒都會有一種腥味，並非每一個人都接受到。如果喜歡較濃厚的魚湯的話，不妨學習以下的食譜吧！
煲魚湯材料
- 水1000mL；米酒100mL；魚骨 11份；蔥 1棵
- 薑 6-8片；黑胡椒粒 適量；白胡椒粉 適量
煲魚湯做法
- 先把魚骨放入熱鑊中煎至金黃香脆，另外準備一個湯煲先煲滾水。
- 煎香後的魚過加入熱水中，以中大火煮至變成乳白色，過程中不用蓋上鍋蓋。
- 撈起浮沫，加入其他食材後再煮10分鐘。
- 待湯變涼後過濾即可。
蔬菜湯食譜
煮即食麵或湯麵的時候若果不想使用味精或調味包的話，可以預先煮好這款蔬菜湯（英文︰vegetable soup）作為湯底，待食用時可以直接拿出來使用，十分方便。而且食材只有蔬菜，即使是素食者也可食用。
蔬菜湯材料
- 水 1000mL；洋蔥 1顆；紅蘿蔔 1條
- 白蘿蔔 1條；西芹 1條；粟米 1條
蔬菜湯做法
- 先把所有蔬菜洗淨後去皮切塊。
- 放入鍋中與清水一起以大火煮滾。
- 轉小火再煮1小時。
- 待湯變涼後過濾即可。
豬骨湯食譜
若果喜歡香濃的豬骨湯（英文︰pork bone broth），那麼就不要再購買市面上的現成糖粒，嘗試自己製作，方法比想像中簡單得多，即使是煮飯新手也可以成功製作。
豬骨湯材料
水 1000mL ；豬大骨 1份；洋蔥 1顆；蔥 1棵；薑 2片
豬骨湯做法
- 預先把豬大骨與冷水一同倒進鍋中汆燙，煮滾後繼續以大火多煮5分鐘，讓血水滲出。
- 取出豬大骨後用清水把它們沖洗乾淨。
- 把洋蔥去皮切塊，葱切除根部再切半。
- 把所有食材放進另一個鍋中煮滾，再轉小火滾煮1-2小時。
- 待湯變涼後過濾即可。
牛骨湯食譜
清湯牛腩、蕃茄燉牛肉、紅酒煮牛肋骨、羅宋湯（英文︰Borscht）等都屬不少人會經常製作的牛肉菜式。但如果想令餸菜的味道更鮮甜、更入味，可以選擇需要自己製作牛骨湯（韓文︰곰탕），使餸菜充滿牛肉的香氣。
牛骨湯材料
白蘿蔔 1條；水 1000mL；；牛大骨 1份；牛腱 1-2件；新鮮香菇 5粒；芫茜 4-5條；洋蔥 1顆；桂皮 1條；八角 2粒
牛骨湯做法
- 預先把牛大骨和牛腱與冷水一同倒進鍋中汆燙，煮滾後繼續以大火多煮5分鐘，讓血水滲出。
- 取出牛大骨和牛腱後用清水把它們沖洗乾淨。
- 把洋蔥去皮切塊，香菇去除根部，與桂皮和八角用小火煎出香味 。
- 把所有食材放進另一個鍋中煮滾，撈起浮沫，再用小火燉煮2.5小時。
- 待湯變涼後過濾即可。