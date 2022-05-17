準媽媽留意｜Love, Bonito推出平價孕婦裝 $268起跳 主打時尚實用設計

來自新加坡的時尚網店Love, Bonito，推出專為準媽媽而設的Embrace系列，系列經精心設計，針對懷孕期間因身體變化引起的不適，特別採用柔軟的天絲、輕簿的平紋棉布、透氣亞麻布及高彈力針織料等面料，親膚不刺激，加上系列定價介乎$268至$399，價格非常親民，絕對可以減輕新手媽媽的負擔。

不少媽媽們都入手多功能服飾，盡量延長每件服裝的壽命，不想大花金錢購買只適合幾個月孕期穿著的衣服，系統設計摒棄外界對傳統孕婦裝的印象，靈活及時尚的設計為不同孕期的準媽媽及新任媽媽而設，於生產過後都可繼續穿著。