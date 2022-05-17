準媽媽留意｜Love, Bonito推出平價孕婦裝 $268起跳 主打時尚實用設計

來自新加坡的時尚網店Love, Bonito，推出專為準媽媽而設的Embrace系列，系列經精心設計，針對懷孕期間因身體變化引起的不適，特別採用柔軟的天絲、輕簿的平紋棉布、透氣亞麻布及高彈力針織料等面料，親膚不刺激，加上系列定價介乎$268至$399，價格非常親民，絕對可以減輕新手媽媽的負擔。
不少媽媽們都入手多功能服飾，盡量延長每件服裝的壽命，不想大花金錢購買只適合幾個月孕期穿著的衣服，系統設計摒棄外界對傳統孕婦裝的印象，靈活及時尚的設計為不同孕期的準媽媽及新任媽媽而設，於生產過後都可繼續穿著。
以Fariya彈性連衣裙為例，兩側均設有拉鍊，寬鬆的剪裁配以舒適亞麻布面料製成，透氣性極佳。另一推介Teryn彈性上衣，靈活的褶皺設計適合不同孕期的身體變化，厚肩帶方便隱藏哺乳內衣。特別推薦熱銷產品Bernina彈性牛仔短褲，使用柔軟及高彈力的布料。另一特點是褲頭內設可調較的腰帶扣，可在懷孕的每個階段輕鬆調整腰圍鬆緊度。新品上其他別緻的細節包括smocked bodices、側開衩及泡泡袖等，提升孕婦們的日常造型。
由即日至5月31日，於Love, Bonito官網註冊成為新會員，購物滿港幣$100即減港幣$50，同時享有免運費及免費退貨優惠。