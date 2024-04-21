滅蟻方法丨精油、梳打粉、橙皮等7招消滅廚房螞蟻

螞蟻（英文︰Ant）是家居廚房常見的害蟲，但只要在蟻患出現初期做好滅蟻方法，還是容易徹底消蟻螞蟻的。廚房通常是出現螞蟻的第一個地方，做好廚房滅蟻是為家把關的第一步！C9達人綜合精油、梳打粉、橙皮等7大消蟻廚房螞蟻的方法，不用購買藥餌也能讓螞蟻絕跡！

滅蟻方法丨1. 堵塞螞蟻進出的所有入口 阻截螞蟻登堂入室，是滅蟻的第一步。不好好阻止螞蟻入屋，蟻患便容易再度復發。留意家中螞蟻的行走路線，找出螞蟻的出入口，再貼上膠帶或相應的材料修補牆壁缺口，便能堵塞螞蟻的出入口。 滅蟻方法丨2. 將食物放在密封容器內 螞蟻的嗅覺非常靈敏，當一隻螞蟻在嗅覺範圍內嗅到食物，便能傳遞信號給同類。要預防螞蟻光臨，最根本便是消除食物的氣味。食材或食品一旦打開包裝，便要妥善存放，麵包、零食、糖水等開封後要以密實袋、密封食物盒容器放好。同時也不要忘記檢查廚櫃內的乾糧、調味料的密封容器膠邊，有沒有因為氧化而鬆脫，令螞蟻乘虛而入。

滅蟻方法丨3. 消除螞蟻留下的氣味路線 螞蟻透過分泌費洛蒙認路，以氣味能干擾或消除螞蟻留下的氣味路線。用天然的精油，例如薄荷油、檸檬草油、茶樹油，以及酒精消毒噴劑，也能蓋過螞蟻留下的氣味，藉此驅趕螞蟻。將精油滴在擴香石上，或加水稀釋後噴灑在有螞蟻出沒的地方，便能驅走螞蟻。 滅蟻方法丨4. 徹底清潔廚房檯面、地面 平日煮食、處理食物時，不知不覺間在廚房檯面、地面、角落留下食物碎、醬油漬，也會成為引來螞蟻的元兇。另一個容易忽略的位置還有垃圾桶，用久了的垃圾桶內層及蓋子積下食物殘渣，必須徹底清潔才能消除吸引螞蟻的氣味。

滅蟻方法丨5. 善用螞蟻討厭的氣味 螞蟻討厭柑橘類水果的氣味。用小碟子裝起剩餘的橙皮、蜜柑皮、檸檬皮，放在蟻群出沒的地方，是天然又低成本的滅蟻方法。 滅蟻方法丨6. 梳打粉是滅蟻好幫手 家中有小朋友而不想用滅蟻藥，可以用梳打粉快速DIY。將白糖與梳打粉以1:1比例混和，倒進膠樽的樽蓋中，再放在蟻群出沒的地方，可引誘螞蟻吃下梳打粉。梳打粉含碳酸氫鈉，螞蟻吃下後會產生化學作用而死亡。