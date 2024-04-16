滙豐保險x本地插畫家Dustykid舉辦創作比賽 鼓勵大眾一同培養兒童及青少年心靈健康

滙豐保險與插畫家Dustykid合作舉辦創作比賽「描畫幸福，實踐承諾」，是次比賽鼓勵兒童和青少年一起發掘生活中的「小確幸」表達內在情感，以藝術撫慰心靈。

是次比賽鼓勵兒童和青少年一起發掘生活中的「小確幸」表達內在情感，以藝術撫慰心靈。

與慈善團體合作 鼓勵關注兒童和青少年心靈健康

滙豐保險邀請香港小童群益會成為是次比賽的支持機構，協助派發報名表格及收集參賽作品。機構擁有全港最大的兒童及青少年中心網路，機構網路覆蓋51,000名年齡介於6至14歲的兒童及青少年，其服務更遍及15間小學和38間中學。滙豐保險希望透過與香港小童群益會合作推廣比賽，令更多人關心兒童及青少年心理健康的重要性。