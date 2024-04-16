滙豐保險x本地插畫家Dustykid舉辦創作比賽 鼓勵大眾一同培養兒童及青少年心靈健康

滙豐保險與插畫家Dustykid合作舉辦創作比賽「描畫幸福，實踐承諾」，是次比賽鼓勵兒童和青少年一起發掘生活中的「小確幸」表達內在情感，以藝術撫慰心靈。
滙豐保險邀請治癒系插畫家Dustykid 合作宣揚兒童及青少年精神健康重要性
香港兒童及青少年的心理健康在社會上得到愈來愈多關注。根據香港中文大學醫學院於去年底公布的一份調查[1]，在受訪時的過去一年，24.4%的受訪兒童及青少年受到至少一種精神疾病困擾。滙豐保險作為客戶人生路上的可靠夥伴，更以行動關懷下一代健康成長。是次合作夥伴Dustykid作家「塵爸」的創作憑藉其療癒的畫風和文字，成為本地受歡迎的插畫創作。透過攜手舉辦「描畫幸福，實踐承諾」創作比賽，滙豐保險鼓勵兒童及青少年一同發揮想像力畫出生活中的幸福小故事，以藝術向大眾宣揚兒童及青少年精神健康的重要性。
優勝作品將被收錄故事書並作公開展覽 向廣大市民傳遞生活中的「小確幸」
「描畫幸福，實踐承諾」創作比賽邀請到星級評判謝安琪及Dustykid「塵爸」，選出共100名優勝者，得獎作品將於滙豐總行地下大堂特別設計的畫廊展出。除此之外，每組首10名得獎者會獲得港幣2,000元書券，他們的作品更會被收錄於「描畫幸福 實踐承諾」故事書。歡迎滙豐銀行客戶提名有興趣的小朋友參加，比賽更透過滙豐遍佈全港的龐大分行網絡，方便客戶到指定分行索取報名表格及遞交作品。
與慈善團體合作 鼓勵關注兒童和青少年心靈健康
滙豐保險邀請香港小童群益會成為是次比賽的支持機構，協助派發報名表格及收集參賽作品。機構擁有全港最大的兒童及青少年中心網路，機構網路覆蓋51,000名年齡介於6至14歲的兒童及青少年，其服務更遍及15間小學和38間中學。滙豐保險希望透過與香港小童群益會合作推廣比賽，令更多人關心兒童及青少年心理健康的重要性。