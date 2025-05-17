滙豐信用卡《最紅大廚》最後八強名單出爐 出戰真人騷爭奪冠軍寶座

滙豐信用卡聯乘韓國星級名廚安成宰，舉辦《最紅大廚》料理真人騷，總共有超過 100 間餐廳報名參賽，反應熱烈踴躍。經過選拔，最後八強終於誕生，即將出戰《最紅大廚》終極之戰，爭奪香港「最紅大廚」寶座，贏取價值港幣 100 萬元的餐廳宣傳套餐。
今次盛事邀請了三位具份量的評判，包括米芝蓮一星餐廳萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠、米芝蓮一星 Neighborhood 主廚及經營者黎子安、獨立飲食及旅遊記者、博客及食物造型師鍾詠嫻，出任八強選拔賽的評判。經過評審，最後八強入圍名單終於出爐（按餐廳名之英文字母順序排列）：
Ankôma：主廚Frankie Wong (王歲允)榮獲香港澳門米芝蓮指南2025年輕主廚大獎，從世界各地採購各種優質食材，巧妙融合法國及日本的烹飪藝術，以精緻高級餐廳概念重新以休閒方式演繹。
鄧記（尖沙咀）：掌舵人鄧華東，入廚逾四十多年。秉承南堂川菜的精緻筵席風格， 堅持「粗菜細做，細菜精造」，演繹「清鮮出於大宴，麻辣出於小吃」的神韻。
厚德飯店：用心守護傳統粤菜，致力追求經典的飲食文化精髓，並用食材說
故事、譜歷史。總廚劉家榮師傅與老闆攜手合作二十載，每日親自挑選新鮮食材，匠心呈獻經典佳餚。
House of Culture：Chef Gavin Chin 致力培養傳統與現代文化的融合，尊重傳統技藝的同時，也運用當代技術展現創新精神。
良順興：老闆兼大廚陳偉良師傅和太太、副廚和樓面每天胼手胝足，只求煮好美食，煎肉餅、口水雞、炒麵飯。某日某報總編光顧，在報上美言讃賞，此後客似雲來。
沐瀾：由連續三年取得亞洲 Top 50 最佳西餐廳掌舵的女行政總廚吳夢林打造創新料理，精心挑選來自中國各省份及地區的優質食材，以西方烹調方法結合中式養生呈現。
Sick! Burger：大廚賴震環（Chef Lai）將昔日在米芝蓮餐廳的經驗和香港飲食文化融入其手工創意漢堡店的菜單之中，由漢堡扒、醬汁到手打拉麵都堅持手工製作，結合港式風味。
Sushi Zinc：現代日本壽司廚師發辦結合意大利廚藝色彩，由大廚梁漢笙（Zinc Leung）領導的烹飪團隊，以本地最時令的海鮮，輔以精選進口海鮮精心烹製。
八強大廚將會在《最紅大廚》料理真人騷內展示精湛廚藝、對食材知識和烹調時的創意，並面對不同類型的挑戰，考驗臨場應變及展現領導能力。今次更邀請到安成宰擔任節目顧問及廚藝指導，將於電視節目內親自與入圍八強的大廚交流烹飪心得。最終哪家餐廳參賽者在最紅對決中能贏取港幣100萬元餐廳宣傳套餐？期待7月份真人騷開播！