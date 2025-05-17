滙豐信用卡《最紅大廚》最後八強名單出爐 出戰真人騷爭奪冠軍寶座

滙豐信用卡聯乘韓國星級名廚安成宰，舉辦《最紅大廚》料理真人騷，總共有超過 100 間餐廳報名參賽，反應熱烈踴躍。經過選拔，最後八強終於誕生，即將出戰《最紅大廚》終極之戰，爭奪香港「最紅大廚」寶座，贏取價值港幣 100 萬元的餐廳宣傳套餐。

今次盛事邀請了三位具份量的評判，包括米芝蓮一星餐廳萬豪金殿中餐行政總廚鄧家濠、米芝蓮一星 Neighborhood 主廚及經營者黎子安、獨立飲食及旅遊記者、博客及食物造型師鍾詠嫻，出任八強選拔賽的評判。經過評審，最後八強入圍名單終於出爐（按餐廳名之英文字母順序排列）：

Ankôma：主廚Frankie Wong (王歲允)榮獲香港澳門米芝蓮指南2025年輕主廚大獎，從世界各地採購各種優質食材，巧妙融合法國及日本的烹飪藝術，以精緻高級餐廳概念重新以休閒方式演繹。

鄧記（尖沙咀）：掌舵人鄧華東，入廚逾四十多年。秉承南堂川菜的精緻筵席風格， 堅持「粗菜細做，細菜精造」，演繹「清鮮出於大宴，麻辣出於小吃」的神韻。

厚德飯店：用心守護傳統粤菜，致力追求經典的飲食文化精髓，並用食材說

故事、譜歷史。總廚劉家榮師傅與老闆攜手合作二十載，每日親自挑選新鮮食材，匠心呈獻經典佳餚。

House of Culture：Chef Gavin Chin 致力培養傳統與現代文化的融合，尊重傳統技藝的同時，也運用當代技術展現創新精神。

