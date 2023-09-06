滙豐推出全港首個銀行旅遊會員計劃「Travel Guru」 提供一站式旅遊服務/優惠 最高可獲10%「獎賞錢」回贈+附額外獲「獎賞錢」貼士

滙豐Travel Guru會員計劃共設有三個等級。會員只需於即日起至2024年12月31日，12個月內累積指定機票或酒店住宿簽賬次數及外幣簽賬目標金額，即可享一系列旅遊禮遇包括額外6%「獎賞錢」回贈。

滙豐宣佈推出全港首創銀行旅遊會員計劃「Travel Guru」，為滙豐信用卡持卡人提供一站式旅遊服務及優惠。客戶登記成為會員後，可尊享外幣簽賬高達額外6%「獎賞錢」回贈及一系列旅遊相關優惠。

於 Reward+ 簡單登記即可成為會員 獲迎新禮遇

持卡人只需於Reward+上簡單登記即可成為會員，亦可於Reward+上領取和享用晉級禮遇及旅遊優惠，以及接收為會員特設的外遊資訊及用卡貼士。計劃於今日起接受所有個人信用卡持卡人登記，首階段至本年底登記費用全免。一經成功登記，會員更即獲迎新禮遇。會員需於登記日後達成有關簽賬要求便可獲提升會籍等級。

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https://www.redhotoffers.hsbc.com.hk/tc/latest-offers/travel-guru/