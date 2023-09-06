熱門搜尋:
麥當勞 梁朝偉 肥蛙 綠色債券 天氣 福島核污水 去邊啊Do姐 好去處 銀色債券 網上熱話 中國好聲音 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 BNO 親海駅II 日圓匯率 粉嶺高球場
返回
生活
2023-09-06 19:42:35

滙豐推出全港首個銀行旅遊會員計劃「Travel Guru」 提供一站式旅遊服務/優惠 最高可獲10%「獎賞錢」回贈+附額外獲「獎賞錢」貼士

分享：
滙豐推出全港首個銀行旅遊會員計劃「Travel Guru」 提供一站式旅遊服務/優惠 最高可獲10%「獎賞錢」回贈+附額外獲「獎賞錢」貼士

滙豐推出全港首個銀行旅遊會員計劃「Travel Guru」 提供一站式旅遊服務/優惠 最高可獲10%「獎賞錢」回贈+附額外獲「獎賞錢」貼士

滙豐宣佈推出全港首創銀行旅遊會員計劃「Travel Guru」，為滙豐信用卡持卡人提供一站式旅遊服務及優惠。客戶登記成為會員後，可尊享外幣簽賬高達額外6%「獎賞錢」回贈及一系列旅遊相關優惠。

Travel Guru會員計劃共設三個等級

滙豐Travel Guru會員計劃共設有三個等級。會員只需於即日起至20241231日，12個月內累積指定機票或酒店住宿簽賬次數及外幣簽賬目標金額，即可享一系列旅遊禮遇包括額外6%「獎賞錢」回贈。

滙豐Travel Guru會員計劃共設有三個等級。 滙豐Travel Guru會員計劃共設有三個等級。 滙豐Travel Guru會員計劃共設有三個等級。 「Travel Guru」的會籍等級詳情如下

Reward+簡單登記即可成為會員 獲迎新禮遇

持卡人只需於Reward+上簡單登記即可成為會員，亦可於Reward+上領取和享用晉級禮遇及旅遊優惠，以及接收為會員特設的外遊資訊及用卡貼士。計劃於今日起接受所有個人信用卡持卡人登記，首階段至本年底登記費用全免。一經成功登記，會員更即獲迎新禮遇。會員需於登記日後達成有關簽賬要求便可獲提升會籍等級。

有關「Travel Guru 」的更多資訊，可參閱：

https://www.redhotoffers.hsbc.com.hk/tc/latest-offers/travel-guru/

於Reward+成功登記，會員更即獲迎新禮遇。 於Reward+成功登記，會員更即獲迎新禮遇。 於Reward+成功登記，會員更即獲迎新禮遇。

獲10%「獎賞錢」回贈貼士：用Red Card最「著數」 

另外，滙豐 EveryMile 信用卡持卡人登記其海外簽賬優惠並參加「Travel Guru」會員計劃，可獲得高達 8.5%「獎賞錢」回贈，相等於低至港幣$0.6簽賬兑1飛行里數。而憑滙豐Visa Signature持卡人外幣簽賬最高可達9.6%「獎賞錢」回贈，包括Visa Signature 信用卡全年在「最紅自主獎賞」計劃所有簽賬類別消費享額外3X「獎賞錢」回贈(1.2%)、同時登記「最紅自主獎賞」計劃並將5倍「獎賞錢」(2%)分配於「賞世界」，連同「獎賞錢」計劃可獲贈的 1 倍基本「獎賞錢」(0.4%)及滙豐Travel Guru 會員計劃之GURU級旅人6%外幣簽賬額外「獎賞錢」回贈。Red Card持卡人則最「著數」，以外幣進行的網上簽賬可享 4%「獎賞錢」回贈，連同滙豐Travel Guru會員計劃之GURU級旅人6%外幣簽賬額外「獎賞錢」回贈，合共10%「獎賞錢」回贈。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡消費及獎賞主管周燦賢(左) 、滙豐香港區財富管理及個人銀行滙豐香港區財富管理及個人銀行業務零售產品主管麥信翎(中) 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀(右)啟動「Travel Guru」。 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡消費及獎賞主管周燦賢(左) 、滙豐香港區財富管理及個人銀行滙豐香港區財富管理及個人銀行業務零售產品主管麥信翎(中) 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀與Travel Guru合照。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受