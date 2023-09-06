滙豐推出全港首個銀行旅遊會員計劃「Travel Guru」 提供一站式旅遊服務/優惠 最高可獲10%「獎賞錢」回贈+附額外獲「獎賞錢」貼士

滙豐宣佈推出全港首創銀行旅遊會員計劃「Travel Guru」，為滙豐信用卡持卡人提供一站式旅遊服務及優惠。客戶登記成為會員後，可尊享外幣簽賬高達額外6%「獎賞錢」回贈及一系列旅遊相關優惠。
Travel Guru會員計劃共設三個等級
滙豐Travel Guru會員計劃共設有三個等級。會員只需於即日起至2024年12月31日，12個月內累積指定機票或酒店住宿簽賬次數及外幣簽賬目標金額，即可享一系列旅遊禮遇包括額外6%「獎賞錢」回贈。
於Reward+簡單登記即可成為會員 獲迎新禮遇
持卡人只需於Reward+上簡單登記即可成為會員，亦可於Reward+上領取和享用晉級禮遇及旅遊優惠，以及接收為會員特設的外遊資訊及用卡貼士。計劃於今日起接受所有個人信用卡持卡人登記，首階段至本年底登記費用全免。一經成功登記，會員更即獲迎新禮遇。會員需於登記日後達成有關簽賬要求便可獲提升會籍等級。
有關「Travel Guru 」的更多資訊，可參閱：
https://www.redhotoffers.hsbc.com.hk/tc/latest-offers/travel-guru/
獲10%「獎賞錢」回贈貼士：用Red Card最「著數」
另外，滙豐 EveryMile 信用卡持卡人登記其海外簽賬優惠並參加「Travel Guru」會員計劃，可獲得高達 8.5%「獎賞錢」回贈，相等於低至港幣$0.6簽賬兑1飛行里數。而憑滙豐Visa Signature持卡人外幣簽賬最高可達9.6%「獎賞錢」回贈，包括Visa Signature 信用卡全年在「最紅自主獎賞」計劃所有簽賬類別消費享額外3X「獎賞錢」回贈(1.2%)、同時登記「最紅自主獎賞」計劃並將5倍「獎賞錢」(2%)分配於「賞世界」，連同「獎賞錢」計劃可獲贈的 1 倍基本「獎賞錢」(0.4%)及滙豐Travel Guru 會員計劃之GURU級旅人6%外幣簽賬額外「獎賞錢」回贈。Red Card持卡人則最「著數」，以外幣進行的網上簽賬可享 4%「獎賞錢」回贈，連同滙豐Travel Guru會員計劃之GURU級旅人6%外幣簽賬額外「獎賞錢」回贈，合共10%「獎賞錢」回贈。