滙豐Tyson Yoshi X Serrini元宇宙音樂會《DuoVerse》 登記HSBC HK App贏音樂會門票

滙豐將夥拍兩位新主流歌手 Tyson Yoshi及Serrini，舉辦香港首個元宇宙 X 現場音樂會《DuoVerse》，為滙豐客戶呈獻橫跨元宇宙及實體空間的獨家音樂體驗。音樂會於2023年2月11日假九龍灣國際展貿中心舉行，並將於元宇宙及現場實時同步進行。

滙豐Mobile Banking呈獻的《DuoVerse》音樂會，將「Duo」的精粹融入音樂會每個角落，包括藉由嶄新科技將兩個空間即時同步，以Duo型式貫穿現實及元宇宙兩個表演空間；更有Duo互動，讓觀眾在現場外透過自創的型格元宇宙Avatar，與Tyson Yoshi及Serrini於元宇宙舞台上零距離互動；最後當然不少得Duo表演嘉賓Tyson Yoshi及Serrini，是次更為二人首次同台演唱，定必能擦出不少新主流火花。

現場觀眾除了可以欣賞Tyson Yoshi 及 Serrini同台精湛的演唱外，兩位人氣歌手更會化身Avatar，穿梭元宇宙與觀眾互動，為大家帶來非一般的音樂體驗。市民只需於滙豐網站登記，並Log on HSBC HK App完成簡單任務，即有機會贏取Tyson Yoshi X Serrini的《DuoVerse》元宇宙或現場的音樂會門票。