滴露夥拍Anson Kong江𤒹生宣傳全新抗菌洗衣旋珠 多個廣告打卡位+5月起免費派逾10萬份試用裝

滴露今年品牌成立90週年，首次在港推出propod全能抗菌洗衣旋珠，更聯同人氣爆燈的MIRROR 副隊長江𤒹生（Anson Kong）拍攝全新廣告。除了有線上及線下廣告打卡位外，5月起它們更進行全城大規模免費派發活動，預計將送出超過10萬份洗衣旋珠試用裝，支持市民疫後維持衞生標準。

推出革新抗菌洗衣旋珠 重新定義疫後洗衣體驗 適逢成立90週年，滴露首次在港推出滴露propod全能抗菌洗衣旋珠，加強洗衣抗菌，重新定義洗衣體驗。全新推出的滴露propod全能抗菌洗衣旋珠，擁有六大功能，不但提供72小時強效抗菌保護，可殺滅99.9%病菌，長效抑制細菌滋生，更具備超強8倍潔淨力^，並能強效除蟎、除臭^^、去漬、以及含有柔順護色成份。只需使用一粒，即可清洗每機8公升衣物。由即日起，滴露propodTM全能抗菌洗衣旋珠將陸續於各大超市、指定個人護理店、指定藥房藥行、 HKTVmall和利潔時香港健康及營養旗艦店有售，18粒裝及50粒裝建議零售價分別為HK$93.9及HK$236.9。

Anson Kong 江 𤒹 生任代言人 大型戶外廣告+全新產品陸續登場 今次滴露更找來MIRROR 副隊長江𤒹生（Anson Kong）代言全新產品，於廣告片中更大騷誘人的三角肌，露出結實的肩膀和手臂。除了宣傳片外，由4月底起，品牌聯乘AK廣告將於各大港鐵站、九巴、新巴城巴、以及旺角鬧市陸續登場，而5月下旬更會有另一款AK代言的全新滴露產品隆重登場，想率先搶購並為偶像應援的「生粉」們要密切留意啦！