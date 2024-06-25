滴露聯乘Ivy@COLLAR推全新ProFresh沐浴露 必換限量珍藏卡 7月4日現身銅鑼灣清爽體驗館

滴露新商品！滴露聯乘人氣女團COLLAR成員Ivy So，推出全新ProFresh沐浴露。更於銅鑼灣設期間限定清爽體驗館，完成指定活動後即有機會獲得滴露x Ivy@COLLAR限定禮品。即睇詳情！

今個夏日，滴露聯同人氣女團成員Ivy@COLLAR（蘇雅琳）拍攝全新廣告，宣傳滴露ProFresh清爽保濕沐浴露系列—「紫羅蘭及洋甘菊」和「玫瑰及白麝香」兩款全新植萃花漾香氣。由即日起，凡於香港百佳、屈臣氏、惠康超級市場、萬寧、UNY 生活創庫、一田百貨、AEON及HKTVmall，購買滴露ProFresh清爽保濕沐浴露「玫瑰及白麝香」優惠裝，即可免費獲贈滴露 x Ivy@COLLAR限量珍藏卡一張（一套三款隨機附送）。數量有限，送完即止。

Ivy@COLLAR 現身銅鑼灣 體驗館 「蘇蝦」自製偶像同框相

於7月4日至14日期間，滴露將於銅鑼灣希慎廣場地下設置「滴露ProFresh花漾清爽體驗館」， 現場設有各樣打卡體驗活動，更送出萬寧獨家優惠。市民只需按照指示，即場於多角度花花靚位完成指定任務，將可獲贈植萃花漾禮券一張，憑券到萬寧總統戲院分店購買滴露ProFresh 清爽保濕沐浴露「玫瑰及白麝香」或「紫羅蘭及洋甘菊@」滿指定金額，即可享用推廣員優惠，額外獲贈滴露 x Ivy@COLLAR 限量版文件夾一個！

體驗館亦設有產品體驗區、即影即有自拍印相機、手機夾片工作坊，完成指定活動後即有機會獲得滴露 x Ivy@COLLAR限定禮品！此外，Ivy@COLLAR將於7月4日親臨現場，如想一睹女神風采，「蘇蝦」們萬勿錯過！