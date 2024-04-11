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生活
2024-04-11 18:00:00

滴露X男神許光漢拍攝全新廣告 4月尾推限時優惠 買戲飛送洗衣旋珠試用裝

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滴露新產品！滴露夥拍男神許光漢，拍攝全新配方全能抗菌洗衣旋珠廣告。。此外，品牌將於4月下旬起進行免費派發活動及推出不同優惠，即睇詳情！

全新配方的滴露propodTM全能抗菌洗衣旋珠，不但可殺菌99.9%，提供72小時長效殺菌抗臭及持久清香，更具備超強8倍潔淨力，輕鬆洗走污漬。只需使用一粒，即可清洗每機8公升衣物，帶來全方位纖維級潔淨，更可讓衣物散發迷人的柑橘玫瑰味。

為配合全新配方的滴露propodTM全能抗菌洗衣旋珠正式上市，品牌特別邀請「亞洲人氣男神」許光漢首度為消毒及清潔品牌代言。

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另外，由4月下旬起，滴露將於全港多個商場及戲院進行洗衣旋珠試用裝免費派發活動，預計派發約20,000份。於418日至51日期間，凡於指定七間英皇戲院，包括尖沙咀國際廣場、銅鑼灣時代廣場、將軍澳The Lohas、荃灣荃新天地、屯門新都商場、大圍圍方及馬鞍山新港城中心，購買由許光漢主演的《青春 18x2 通往有你的旅程》電影戲票，即可免費獲贈試用裝乙份。而由419日開始，於旺角雅蘭中心新登記成為會員或於九龍灣淘大商場以會員積分換領，亦可獲得試用裝乙份。派發詳情以各派發點之公佈為準，請與有關商場及戲院查詢，數量有限，先到先得，送完即止。

青春 18x2 通往有你的旅程 青春 18x2 通往有你的旅程 青春 18x2 通往有你的旅程

此外，滴露將進行限時優惠，凡於412日至25日期間，在各大超市、HKTVmall和利潔時香港健康及營養旗艦店，購買滴露propodTM全能抗菌洗衣旋珠，可享買一送一優惠，並將額外獲贈不同禮品。而個別商戶亦有買二送二優惠，兼再額外贈送升級禮品。

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滴露propodTM全能抗菌洗衣旋珠56粒裝（柑橘玫瑰味），建議零售價為HK$176.9 滴露propodTM全能抗菌洗衣旋珠56粒裝（森林淡香味），建議零售價為HK$176.9 滴露propodTM全能抗菌洗衣旋珠50粒裝（森林淡香味），建議零售價為HK$173.9 滴露propodTM全能抗菌洗衣旋珠18粒裝（森林淡香味），建議零售價為HK$69.9
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