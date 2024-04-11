滴露X男神許光漢拍攝全新廣告 4月尾推限時優惠 買戲飛送洗衣旋珠試用裝

滴露新產品！滴露夥拍男神許光漢，拍攝全新配方全能抗菌洗衣旋珠廣告。。此外，品牌將於4月下旬起進行免費派發活動及推出不同優惠，即睇詳情！

全新配方的滴露propodTM全能抗菌洗衣旋珠，不但可殺菌99.9%，提供72小時長效殺菌抗臭及持久清香，更具備超強8倍潔淨力，輕鬆洗走污漬。只需使用一粒，即可清洗每機8公升衣物，帶來全方位纖維級潔淨，更可讓衣物散發迷人的柑橘玫瑰味。

為配合全新配方的滴露propodTM全能抗菌洗衣旋珠正式上市，品牌特別邀請「亞洲人氣男神」許光漢首度為消毒及清潔品牌代言。