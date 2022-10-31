滿天星登港一周年 餐飲三重驚喜：蛋包飯免費增量＋同名及11月生日之星享高達半價＋刮刮卡贏免費小食

日本過江龍人氣蛋包飯專門店グリル滿天星(香港店)正式登陸香港一周年，深受一眾蛋包飯控前來潮聖，記得剛開業時一開門已經排隊排到轉角位，成為海港城的人氣打卡餐廳！為慶祝踏入一周年這個重要的大日子，由11月1日起至12月16日期間，將會推出三項震憾餐飲優惠，以回饋香港粉絲們的鼎力支持。

滿天星登港一周年│ 4 款人氣蛋包飯加餸30%

グリル滿天星（香港店）供應多款特色蛋包飯，成為鎮店的人氣招牌名物，備受好評。特別精選4款人氣之最的蛋包飯推出限時免費增加30%優惠！由11月14日至20日期間率先推出滿天星肉汁漢堡扒蛋包飯($238)，可享用免費加大至30%的漢堡扒，啖啖肉非常吸引。11月21日至27日則推出增量版的蒲燒鰻魚蛋包飯($248)，比原來的版本增量2倍，令到美味倍增！11月28日至12月4日期間推出日式咖喱炸蝦蛋包飯($178)，增量版設有5隻炸蝦比原本的3隻炸蝦增加2隻！至於壓軸登場的日式咖喱吉列豬扒蛋包飯($228)，吉列豬扒比原本的版本增量2倍，香脆可口的豬扒令人吃不停口。

滿天星登港一周年│ 同名或11月生日之星可享高達半價優惠

想以半價的超抵優惠享用グリル滿天星（香港店）的特色蛋包飯及人氣甜品？只要你的名字與滿天星撞名即可享用高達半價的飲食優惠。由即日起至12月16日期間消費滿$300，身份證姓名中有滿、天、星其中一字或11月生日即可享全單85折優惠；如姓名中滿、天、星其中二個字即可享全單半價優惠，絕對超值！

滿天星登港一周年│ 答問題送刮刮卡獲取$50現金券/吉列特選大海老

只要惠顧グリル滿天星（香港店），結賬時回答一條簡單問題即可獲刮刮卡乙張（1-2人派1張、3-5人派2張、6人或以上派3張），可於下次惠顧時使用，當中包括吉列特選大海老、香脆薯條、日式炸雞、$50現金券、$20現金券等。刮刮卡將會隨機派發，數量有限，送完即止。