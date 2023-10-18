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生活
2023-10-18 16:13:54

漆彈大戰遊戲Bomb Battle首度登陸香港 結合遊戲節目/動作電影/逃脫遊戲【附連結】

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漆彈大戰遊戲Bomb Battle首度登陸香港 結合遊戲節目/動作電影/逃脫遊戲【附連結】

漆彈大戰遊戲Bomb Battle首度登陸香港 結合遊戲節目/動作電影/逃脫遊戲【附連結】

始創於馬來西亞的沉浸式任務遊戲 Bomb Battle20235月在吉隆坡推出後人氣急升，在同類型互動體驗中開創先河。今年秋季，這項大受歡迎的高科技團隊遊戲體驗將首度登陸香港，並透過兩款全新遊戲帶來耳目一新的感受。

Bomb Battle挑戰玩家團隊在規劃、制訂策略和執行任務方面的能力。

Bomb Battle挑戰玩家團隊在規劃、制訂策略和執行任務方面的能力。

玩家需共同克服挑戰

Bomb Battle結合現代科技、遊戲節目、動作電影和逃脫遊戲等元素，在馬來西亞備受追捧，並旨在成為一站式消閒娛樂目的地，每場高科技戰略遊戲均挑戰玩家團隊在規劃、制訂策略和執行任務方面的能力。

玩家需要互相溝通、制訂清晰的解決方案並共同克服挑戰，以解除危機或消除威脅。為年輕的成年玩家、青少年、家庭和企業團隊提供全方位的沉浸式遊戲體驗。

一開始進行任務解說及選擇難度。 一開始進行任務解說及選擇難度。

香港首發任務──突擊

登陸香港之際 Bomb Battle 特別推出兩項全新任務。城市威脅The City Threat任務中，團隊成員將使出渾身解數合力拆解對城市構成威脅的炸彈至於突擊The Assault）是香港首發的任務，玩家必須通力合作，努力尋找並阻止水泵爆炸，以免釋放毒素污染海洋。每項任務分四個回合，難度循序漸進，參加者必須在限時內制訂行動計劃和策略，以克服挑戰並完成任務。萬一未能完成其中一個回合，參加者就會受到懲罰，接受彩色油漆的洗禮，而這一時刻亦會由GoPro相機記錄下來。

突擊（The Assault）是香港首發的任務，玩家必須通力合作，努力尋找並阻止水泵爆炸，以免釋放毒素污染海洋。 突擊（The Assault）是香港首發的任務，玩家必須通力合作，努力尋找並阻止水泵爆炸，以免釋放毒素污染海洋。 突擊（The Assault）是香港首發的任務，玩家必須通力合作，努力尋找並阻止水泵爆炸，以免釋放毒素污染海洋。 突擊（The Assault）是香港首發的任務，玩家必須通力合作，努力尋找並阻止水泵爆炸，以免釋放毒素污染海洋。 突擊（The Assault）是香港首發的任務，玩家必須通力合作，努力尋找並阻止水泵爆炸，以免釋放毒素污染海洋。 突擊（The Assault）是香港首發的任務，玩家必須通力合作，努力尋找並阻止水泵爆炸，以免釋放毒素污染海洋。 突擊（The Assault）是香港首發的任務，玩家必須通力合作，努力尋找並阻止水泵爆炸，以免釋放毒素污染海洋。 突擊（The Assault）是香港首發的任務，玩家必須通力合作，努力尋找並阻止水泵爆炸，以免釋放毒素污染海洋。

暢玩兩項專為香港而設的「任務」

玩家可以選擇「漆彈任務計劃」或者「VIP任務計劃」，暢玩上述兩項專為香港而設的「任務」。「漆彈任務計劃」收費為晚間高峰時段（晚上 6 時至晚上11時55分）每位港幣 278 元，下午非高峰時段（中午12時至晚上6時）每位港幣248元。「VIP任務計劃」晚間高峰時段每位港幣329元，非高峰時段每位港幣298元。兩個計劃的主要區別，在於VIP任務玩家將額外獲得一件限量版Bomber’s SeasonT恤和一杯有汽飲品，而倘若任務失敗的話，將會接受14公升的雙倍顏料懲罰。此外，所有隊伍均可免費獲贈數碼照片和漆彈任務遊戲片段以作留念。

玩家可全情投入刺激體驗

每場漆彈大戰全長60分鐘，玩家可全情投入精彩刺激的體驗，並與隊友一同攜手創造驕人成績，分享克服挑戰所帶來興奮喜悅。溫馨提醒，每節活動最少可容納4名、最多8名參與者。

噴射漆彈時，衝擊力十足，就算穿著全身防護衣，為免弄髒衣服，最好內裡都是穿著深色衣服。 噴射漆彈時，衝擊力十足，就算穿著全身防護衣，為免弄髒衣服，最好內裡都是穿著深色衣服。 噴射漆彈後，房內更會關燈，給你enjoy螢光「彩彈」。 噴射漆彈後，房內更會關燈，給你enjoy螢光「彩彈」。

香港Bomb Battle 漆彈大戰遊戲

地點：香港九龍觀塘鴻圖道81Contempo Place 3B

開放時間

星期一至星期日：10:00-22:00

最遲入場時間：21:00

Klook獨家】首度登陸香港 全球最大油漆炸彈任務

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Bomb Battle 漆彈大戰遊戲 香港首個 室內遊戲
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