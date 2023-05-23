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2023-05-23 16:27:15

演唱會︱歌聲藏著老靈魂 Neo Soul新貴Daniel Caesar來港演出一場

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Daniel Caesar是傳奇監製Rick Rubin的信徒，因此其騷靈風格作品，具備另類搖滾的獨特音色，與非常funky的節奏。

2019年的格林美「最佳R&B演出」藝人Daniel Caesar，本名Ashton Simmonds2014年出道的他，已被譽為neo soul的未來。Daniel Caesar將於725日來港演出一場，如果喜歡KhalidFrank OceanMiguelFKJH.E.R.Tom Misch等新派騷靈音樂，在這位只有28歲的neo soul新貴，必定讓你沉醉在其夢幻空靈的歌聲中。

 

來自加拿大的Daniel Caesar，身兼歌手、作曲家、多重樂器演奏樂手和製作人等數職，不但作品叫好叫座，如《CYANIDE》、《Peaches》、《Get You》等曲，在串流音樂平台Spotify，有著過億點擊率，每月聽眾更超過2,000萬，同時於YouTube上擁有160萬用戶，歌迷基礎厚實。

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連續兩年推出個人專輯，Daniel Caesar創作力非常旺盛。

連奧巴馬都推薦

Daniel Caesar的首張專輯《Freudian》推出時，已被樂評人稱為帶領騷靈音樂迎接未來的10年，其中歌曲《Blessed》，更獲前美國總統奧巴馬，收錄在其推薦歌單中。2019年的後續作品 CASE STUDY 01》，讓他首嘗在Billboard Hot 100奪冠的滋味，《Peaches》成為他第一首冠軍曲，並累積了數十億的播放量。

在疫情期間並沒有閒著的Daniel Caesar，去年推出第3張個人專輯《Please Do Not Lean》後，即籌備今年的世界巡演，創作力旺盛的他，更在今年推出最新專輯《NEVER ENOUGH》，其中歌曲《Let Me Go》及 Do You Like Me？》，還有與Summer Walker合唱的《Always》，都是不可多得的新派靈魂樂曲。這位嗓音帶著老靈魂的neo soul歌手，歌聲與演出必定讓你驚豔。

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曾有樂迷稱Daniel Caesar的歌聲，比Marvin Gaye更溫柔、更藍調。

Daniel Caesar Live in Hong Kong詳情：

日期：725(晚上8)

地點：九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall

票價：$680$880

購票及查詢：www.hkticketing

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Daniel Caesar是過去10年騷靈音樂復興運動的重要推手。

Daniel Caesar Neo Soul
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