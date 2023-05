演唱會︱歌聲藏著老靈魂 Neo Soul新貴Daniel Caesar來港演出一場

連奧巴馬都推薦

Daniel Caesar的首張專輯《Freudian》推出時,已被樂評人稱為帶領騷靈音樂迎接未來的10年,其中歌曲《Blessed》,更獲前美國總統奧巴馬,收錄在其推薦歌單中。2019年的後續作品 《CASE STUDY 01》,讓他首嘗在Billboard Hot 100奪冠的滋味,《Peaches》成為他第一首冠軍曲,並累積了數十億的播放量。

在疫情期間並沒有閒著的Daniel Caesar,去年推出第3張個人專輯《Please Do Not Lean》後,即籌備今年的世界巡演,創作力旺盛的他,更在今年推出最新專輯《NEVER ENOUGH》,其中歌曲《Let Me Go》及 《Do You Like Me?》,還有與Summer Walker合唱的《Always》,都是不可多得的新派靈魂樂曲。這位嗓音帶著老靈魂的neo soul歌手,歌聲與演出必定讓你驚豔。