演唱會︱歌聲藏著老靈魂 Neo Soul新貴Daniel Caesar來港演出一場

Daniel Caesar是傳奇監製Rick Rubin的信徒，因此其騷靈風格作品，具備另類搖滾的獨特音色，與非常funky的節奏。

來自加拿大的Daniel Caesar，身兼歌手、作曲家、多重樂器演奏樂手和製作人等數職，不但作品叫好叫座，如《CYANIDE》、《Peaches》、《Get You》等曲，在串流音樂平台Spotify，有著過億點擊率，每月聽眾更超過2,000萬，同時於YouTube上擁有160萬用戶，歌迷基礎厚實。

2019 年的格林美「最佳 R&B 演出 」藝人 Daniel Caesar ，本名 Ashton Simmonds ， 2014 年出道的他，已被譽為 neo soul 的未來。 Daniel Caesar 將於 7 月 25 日來港演出一場，如果喜歡 Khalid 、 Frank Ocean 、 Miguel 、 FKJ 、 H.E.R. 、 Tom Misch 等新派騷靈音樂，在這位只有 28 歲的 neo soul 新貴，必定讓你沉醉在其夢幻空靈的歌聲中。

2019 年的格林美「最佳 R&B 演出 」藝人 Daniel Caesar ，本名 Ashton Simmonds ， 2014 年出道的他，已被譽為 neo soul 的未來。 Daniel Caesar 將於 7 月 25 日來港演出一場，如果喜歡 Khalid 、 Frank Ocean 、 Miguel 、 FKJ 、 H.E.R. 、 Tom Misch 等新派騷靈音樂，在這位只有 28 歲的 neo soul 新貴，必定讓你沉醉在其夢幻空靈的歌聲中。

連奧巴馬都推薦

Daniel Caesar的首張專輯《Freudian》推出時，已被樂評人稱為帶領騷靈音樂迎接未來的10年，其中歌曲《Blessed》，更獲前美國總統奧巴馬，收錄在其推薦歌單中。2019年的後續作品 《CASE STUDY 01》，讓他首嘗在Billboard Hot 100奪冠的滋味，《Peaches》成為他第一首冠軍曲，並累積了數十億的播放量。

在疫情期間並沒有閒著的Daniel Caesar，去年推出第3張個人專輯《Please Do Not Lean》後，即籌備今年的世界巡演，創作力旺盛的他，更在今年推出最新專輯《NEVER ENOUGH》，其中歌曲《Let Me Go》及 《Do You Like Me？》，還有與Summer Walker合唱的《Always》，都是不可多得的新派靈魂樂曲。這位嗓音帶著老靈魂的neo soul歌手，歌聲與演出必定讓你驚豔。