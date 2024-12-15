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2024-12-15 14:00:00

演奏會︱來自韓國的Maria Kim 聲樂鋼琴雙絕的爵士女伶(有片)

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歌聲與鋼琴雙絕的Maria Kim。

歌聲與鋼琴雙絕的Maria Kim。

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來自韓國的「爵士新聲」Maria Kim，不但彈得一手好琴，更擁有一把醉人嗓音，她是第一位被音樂雜誌《Jazz People》認可，被評為聲樂及鋼琴雙絕的爵士女伶。

Maria Kim憑藉迷人嗓音和精湛鋼琴演奏，讓她在韓國音樂界脫穎而出，作品《Misty Blue》在音樂網站Jazz Chart中排名第一。她所發行的6張專輯，均是親自指導、創作、寫詞、彈琴及演唱，以其獨特個人詮釋和演奏，吸引了眾多觀眾。

Maria Kim不但彈得一手好琴，歌聲更是一絕。 現居美國紐約的關家傑，師承羅尚正及包以正，是香港近年最活躍的爵士樂之一。 生於北京的紀鵬，現居在日本東京，於皇后學院爵士貝絲碩士畢業，師隨傳奇貝絲演奏家Ron Carter，在紐約學習期間，曾與多位傳奇爵士樂手交流。 大阪昌彥是一位技術精湛、成就斐然的鼓手，天生的節奏感，令他擊出迷人的節拍。

Maria Kim專輯《With StringsDream of You》曾獲得「韓國音樂大賞」，並被日本最負盛名的爵士樂雜誌《Jazz Critique》列入「爵士音頻唱片獎」；現場專輯《Two for the Road》更被獲提名為「2023年韓國流行音樂大賞」的「最佳爵士聲樂專輯」，並被《韓國日報》評選為當年最佳韓國專輯之一。2023年，Maria Kim在《第 29 屆韓國演藝藝術大賞》中榮獲「爵士藝術家獎」，成為亞洲最具影響力的爵士藝術家之一。

Maria Kim目前正展開世界巡演，在12月她將攜手紀鵬(bass)及大阪昌彥()來港演出。更會邀請本地結他手關家傑作特別嘉賓。演出絕對精彩，喜愛「爵士鋼琴x人聲」的樂迷不容錯過。

 

Maria Kim Live in Hong Kong詳情：

日期：1228(下午 8 )

地點：荃灣大會堂演奏廳

票價：$480 / $380 / $280

購票及查詢：https://www.art-mate.net/tc/doc/79053

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Maria Kim彈唱bossanova名曲《One Note Samba

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Maria Kim
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