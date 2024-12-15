演奏會︱來自韓國的Maria Kim 聲樂鋼琴雙絕的爵士女伶(有片)

來自韓國的「爵士新聲」Maria Kim，不但彈得一手好琴，更擁有一把醉人嗓音，她是第一位被音樂雜誌《Jazz People》認可，被評為聲樂及鋼琴雙絕的爵士女伶。
Maria Kim憑藉迷人嗓音和精湛鋼琴演奏，讓她在韓國音樂界脫穎而出，作品《Misty Blue》在音樂網站Jazz Chart中排名第一。她所發行的6張專輯，均是親自指導、創作、寫詞、彈琴及演唱，以其獨特個人詮釋和演奏，吸引了眾多觀眾。
Maria Kim專輯《With Strings：Dream of You》曾獲得「韓國音樂大賞」，並被日本最負盛名的爵士樂雜誌《Jazz Critique》列入「爵士音頻唱片獎」；現場專輯《Two for the Road》更被獲提名為「2023年韓國流行音樂大賞」的「最佳爵士聲樂專輯」，並被《韓國日報》評選為當年最佳韓國專輯之一。2023年，Maria Kim在《第 29 屆韓國演藝藝術大賞》中榮獲「爵士藝術家獎」，成為亞洲最具影響力的爵士藝術家之一。
Maria Kim目前正展開世界巡演，在12月她將攜手紀鵬(bass)及大阪昌彥(鼓)來港演出。更會邀請本地結他手關家傑作特別嘉賓。演出絕對精彩，喜愛「爵士鋼琴x人聲」的樂迷不容錯過。