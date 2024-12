演奏會︱來自韓國的Maria Kim 聲樂鋼琴雙絕的爵士女伶(有片)

Maria Kim專輯《With Strings:Dream of You》曾獲得「韓國音樂大賞」,並被日本最負盛名的爵士樂雜誌《Jazz Critique》列入「爵士音頻唱片獎」;現場專輯《Two for the Road》更被獲提名為「2023年韓國流行音樂大賞」的「最佳爵士聲樂專輯」,並被《韓國日報》評選為當年最佳韓國專輯之一。2023年,Maria Kim在《第 29 屆韓國演藝藝術大賞》中榮獲「爵士藝術家獎」,成為亞洲最具影響力的爵士藝術家之一。

Maria Kim目前正展開世界巡演,在12月她將攜手紀鵬(bass)及大阪昌彥(鼓)來港演出。更會邀請本地結他手關家傑作特別嘉賓。演出絕對精彩,喜愛「爵士鋼琴x人聲」的樂迷不容錯過。

Maria Kim Live in Hong Kong 詳情:

日期: 12 月 28 日 ( 下午 8 時 )

地點:荃灣大會堂演奏廳