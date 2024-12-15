演奏會︱來自韓國的Maria Kim 聲樂鋼琴雙絕的爵士女伶(有片)

來自韓國的「爵士新聲」Maria Kim，不但彈得一手好琴，更擁有一把醉人嗓音，她是第一位被音樂雜誌《Jazz People》認可，被評為聲樂及鋼琴雙絕的爵士女伶。

Maria Kim憑藉迷人嗓音和精湛鋼琴演奏，讓她在韓國音樂界脫穎而出，作品《Misty Blue》在音樂網站Jazz Chart中排名第一。她所發行的6張專輯，均是親自指導、創作、寫詞、彈琴及演唱，以其獨特個人詮釋和演奏，吸引了眾多觀眾。