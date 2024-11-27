演奏會︱爵士樂先鋒鋼琴家Bob James 明年來港演出一場四重奏

被譽為pioneering jazz pianist的84歲鋼琴家Bob James，將於明年1月16日再度來港演出一場，這次他將帶同鼓手James Adkins、低音結他Michael Palazzolo與負責色士風的Andrey Chmut，組成四重奏進行演出，為樂迷送上一場高質素的jazz音樂會。撰文：司徒旭傑

Bob James 8歲已開始其職業生涯，於慈善學院的踢踏舞班演奏，五十年代曾加入Earle Parsons Dance Band搵食，導致他的彈奏手法非常groove，十分之適合跳舞，因此他在sample文化盛行當代，極之受大量hip hop producer推崇，當中包括現今的樂壇大佬Jay-Z、Kendrick Lamar等，都受過Bob James的影響。