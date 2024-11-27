演奏會︱爵士樂先鋒鋼琴家Bob James 明年來港演出一場四重奏

被譽為pioneering jazz pianist的84歲鋼琴家Bob James，將於明年1月16日再度來港演出一場，這次他將帶同鼓手James Adkins、低音結他Michael Palazzolo與負責色士風的Andrey Chmut，組成四重奏進行演出，為樂迷送上一場高質素的jazz音樂會。撰文：司徒旭傑
Bob James 8歲已開始其職業生涯，於慈善學院的踢踏舞班演奏，五十年代曾加入Earle Parsons Dance Band搵食，導致他的彈奏手法非常groove，十分之適合跳舞，因此他在sample文化盛行當代，極之受大量hip hop producer推崇，當中包括現今的樂壇大佬Jay-Z、Kendrick Lamar等，都受過Bob James的影響。
曾19次獲得格林美獎提名的Bob James，於1979年和1986年贏得該獎項，即使你不熟識爵士樂，但也很大機會聽過他的歌曲，因為包括Run-DMC、Missy Elliott、Beatie Boys和 Will.I.Am都有sample過他的作品。其中他於1974年推出的專輯《One》內的樂章《Nautilus》，就被397首歌sampled過，這一數據已獲官方記錄，未計算那些未經報備的取樣作品。這使得Bob James的音樂在現代Hip Hop和Urban中佔據著舉足輕重的地位。
從Pharrell Williams到Kanye West，無論是在旋律、節奏還是編曲上，都能找到Bob James的音樂足跡。他的獨特風格和創新精神，為許多當代音樂製作人提供了靈感，推動了音樂的發展。因此這次Bob James來港演出，對於樂迷來說，絕對是不容錯過的盛事。因為Bob James的音樂不僅僅是一段旋律，而是一種文化的延續和創新。
Bob James Quartet演出詳情：
日期：明年1月16日(晚上8時)
地址：香港仔黃竹坑海洋公園AXA 怡慶坊
票價：$680 / $480
購票：https://www.art-mate.net/doc/79804