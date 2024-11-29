演奏會︱藤田真央攜手加蒂 讓莫扎特音符如波濤般起舞

「香港交響樂團」(港樂)將於下月請來2019年《柴可夫斯基國際音樂大賽》銀獎得主藤田真央，聯同港樂一眾精英樂師，演出《加蒂與藤田真央》演奏會，演繹莫扎特音響效果豐富、情感深邃的作品。

現年25歲的藤田真央，曾被《紐約時報》指他在2023年1月於卡內基音樂廳的美國首演後評道：「他的指尖一觸琴鍵，細膩輕盈的音符便如波浪般層層湧現，形態優美而連綿不斷。」以敏銳的音樂觸覺和揮灑自如的演奏風格見稱的藤田真央，在樂壇贏得廣泛讚賞。無論是莫扎特的不朽名作，還是浪漫派的經典樂曲，他都同樣輕鬆駕馭。