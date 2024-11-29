演奏會︱藤田真央攜手加蒂 讓莫扎特音符如波濤般起舞

「香港交響樂團」(港樂)將於下月請來2019年《柴可夫斯基國際音樂大賽》銀獎得主藤田真央，聯同港樂一眾精英樂師，演出《加蒂與藤田真央》演奏會，演繹莫扎特音響效果豐富、情感深邃的作品。
現年25歲的藤田真央，曾被《紐約時報》指他在2023年1月於卡內基音樂廳的美國首演後評道：「他的指尖一觸琴鍵，細膩輕盈的音符便如波浪般層層湧現，形態優美而連綿不斷。」以敏銳的音樂觸覺和揮灑自如的演奏風格見稱的藤田真央，在樂壇贏得廣泛讚賞。無論是莫扎特的不朽名作，還是浪漫派的經典樂曲，他都同樣輕鬆駕馭。
德累斯頓國家樂團新任總指揮加蒂(Daniele Gatti)，首度掌舵港樂，將與藤田真央一起合作兩場音樂會，包括演出孟德爾遜的《平靜的海與順風的航行》，以及貝多芬描繪大自然風光的傑作《第六交響曲，「田園」》，以及莫扎特結構嚴謹之作《第二十三鋼琴協奏曲》，樂迷可從藤田真央如何把莫扎特的旋律，活靈活現演奏出來。
《加蒂與藤田真央》演奏會詳情：
日期：12月6、7日(晚上8時)
地點：香港文化中心音樂廳
票價：$680 / $540 / $400 / $260
查詢：https://www.hkphil.org/
在《港樂 × 港大繆思樂季 藤田真央與港樂管樂首席》演奏會裡，藤田真央除演奏蕭邦的24首前奏曲外，又會與港樂合作，演奏《莫扎特降E大調五重奏，為鋼琴和木管而作，K.452》。
此曲是莫扎特28歲時的創作，是他專為鋼琴和木管而作的五重奏，這位音樂神童更稱此曲為「我一生寫過最好」的樂曲。