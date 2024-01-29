潮人注意！ Mega ACE國際文化藝術盛事預告：巨型紅心Chubby Hearts情人節首登亞洲、ComplexCon2024、DIOR男裝秋季時裝騷

早前政府曾預告，香港將有9項大型國際級盛事於2024年舉行，日前它們率先日公布當中首四項盛事，包括亞洲首度展出「Chubby Hearts Hong Kong」藝術裝置、俠之大者─金庸百年誕辰紀念、ComplexCon香港2024及Dior在香港舉辦國際時裝展。即睇詳情！

香港特別行政區政府文化體育及旅遊局於2023年特別設立了「文化藝術盛事基金」, 並成立文化藝術盛事委員會，吸引更多知名盛事在港舉行，推動盛事經濟，強化和提升香港的國際城市地位。委員會由鄭志剛擔任主席。日前他們正式公布當中首四項由基金支持的盛事。

Chubby Hearts Hong Kong 為今年「頭炮」文藝盛事，由委員會資助呈獻，香港設計中心舉辦，引入英國知名設計師Anya Hindmarch的巨型設計裝置Chubby Hearts在港展出，加強節日氣氛，鼓勵遊客和市民深度探索香港。Chubby Hearts於2018在倫敦首次展出時成為一時佳話，為城市傳遞愛和正能量。今次於中環皇后像廣場花園，首次展出直徑約12米巨型漂浮紅心；另外3米飄浮紅心亦會快閃港九新界多個地標和旅遊景點，包括旺角花墟、大埔林村許願樹廣場、堅尼地城卑路乍街海濱等。

十大武俠雕塑紀念 金庸百年誕辰

活動日期: 2024年3月15日至7月2日

三月的文藝盛事則有「說好香港故事」元素，今年為香港武俠文學泰斗查良鏞（金庸）百年誕辰，委員會資助舉辦「俠之大者─金庸百年誕辰紀念」盛事，讓更多市民及國際旅客對香港武俠文學泰斗查良鏞（金庸）及其作品加深認識。

由3月15日至7月2日期間，將於中環愛丁堡廣場會舉行大型江湖雕塑展，中國著名雕塑家任哲以金庸筆下角色呈獻10件雕塑作品，包括《神鵰俠侶》楊過與小龍女、《射鵰英雄傳》郭靖，以及「老頑童」周伯通等。同場亦會重現《射鵰英雄傳》的蒙古包，並結合數碼創意科技，讓公眾可以沉浸式創新形式體驗武俠世界。

而香港文化博物館亦會於3月15日至10月7日舉辦雕塑展，重現金庸武俠人物。展品亦是由藝術家任哲所創作，並輔以多媒體展示方式，歡迎拍照「集郵」更多金庸角色。